D'Alessandro criticó la gestión de Javier Milei y la corrupción en su entorno

El diputado libertario expresó su descontento con Javier Milei por alejarse de sus promesas de erradicar la corrupción. Criticó la influencia de su entorno y defiende el diálogo con otros gobernadores.
El diputado Carlos D'Alessandro, integrante del bloque de Coherencia de La Libertad Avanza, expuso su descontento con la gestión del presidente Javier Milei, argumentando que se ha alejado de sus promesas iniciales de erradicar la corrupción y la casta política. "Esa bandera tan fuerte que nos llevó a nosotros al gobierno en 2023, la dejó caer al piso", señaló a Cadena 3, enfatizando que su lucha "más que cultural, es moral".
El legislador criticó la influencia del entorno del presidente, en particular de su hermana y los Menem, en las decisiones políticas del gobierno. "Entendemos que el presidente está enfocado en la macroeconomía, pero la política es esencial", afirmó D'Alessandro, quien añadió que "los Menem manejan tanto la política del gobierno como la del partido". Esto, según él, repercute directamente en la imagen del presidente.
Sobre los recientes audios del exdirector de la ANDIS, Diego Spagnuolo, D'Alessandro expresó su sorpresa por la revelación. El diputado sostuvo que "los que toman las decisiones políticas del gobierno son ellos", refiriéndose al entorno de Milei, lo que a su juicio, pone en riesgo las promesas de cambio del presidente.
El legislador también respondió a las críticas de quienes lo acusan de traidor, afirmando que "los traidores son los que abandonaron la bandera de la libertad". D'Alessandro defendió su postura, asegurando que su compromiso es con los derechos de los ciudadanos de San Luis y no con las decisiones impuestas desde Buenos Aires.
En cuanto a la relación con otros gobernadores, D'Alessandro mencionó que buscan establecer un diálogo con ellos para abordar la situación del interior del país. "Argentina se saca adelante a través del diálogo", concluyó, resaltando la importancia del federalismo en la construcción de un país más unido y próspero.
