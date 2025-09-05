El Gordo Dan criticó a Francos por su pasado K y generó nueva interna libertaria

Daniel Parisini, influencer conocido como "Gordo Dan", arremetió contra el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, por su pasado kirchnerista, lo que desató una nueva interna dentro del espacio libertario a pocos meses de las elecciones legislativas. Esta confrontación tuvo lugar tras la condena que Francos emitió sobre un tuit violento que Parisini había dirigido hacia el senador Luis Juez.

El conflicto se intensificó cuando Francos calificó el mensaje de Parisini como “fuera de lugar” y “repudiable” en una entrevista con TN. Esta declaración provocó la reacción inmediata del influencer, quien utilizó sus redes sociales para criticar al funcionario. “No entiende la vehemencia y la frontalidad históricas para decir la verdad”, afirmó Parisini, mientras recordaba el tiempo que Francos pasó en el gobierno de Alberto Fernández.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

En su publicación, el Gordo Dan expresó: “Francos por ahí no entiende la vehemencia y la frontalidad histórica para decir la verdad, que caracterizan a LLA, porque cuando nosotros estábamos haciendo campaña con todo el aparato kirchnerista en contra y bajo persecución y amenazas constantes de ir presos por enfrentar al sistema podrido de frente, él formaba parte del gobierno de Alberto Fernández.”

Parisini también criticó a aquellos que, según él, estaban “tirando el plan económico milagroso del presidente Milei al tacho de basura” y advirtió sobre las consecuencias de tales acciones para los sectores más vulnerables de la sociedad. “En consecuencia, no se dejen psicopatear por los psicópatas nunca. Ni un paso atrás, Guille”, concluyó el Gordo Dan.

En el marco de esta polémica, Guillermo Francos se pronunció sobre el tuit de Parisini, que había dirigido no solo a Juez, sino también a su hija, quien padece una discapacidad. “Lo repudio totalmente, me parece fuera de lugar, repudiable, no puede aceptarse de ninguna manera ni la grosería, ni la forma que se expresa, ni el fondo de la cuestión”, comentó el jefe de Gabinete.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Francos también se refirió a la posición de Juez, a quien llamó para ofrecerle disculpas por el mensaje de Parisini. “A mí no me sorprende nada la posición que tomó Juez, él tiene derecho a tomarla”, dijo el funcionario, quien consideró que la forma de expresarse del influencer era inaceptable.

El tuit del Gordo Dan fue una respuesta a la decisión de Luis Juez de votar a favor de rechazar el veto que dejaba sin efecto la ley de Emergencia en Discapacidad. Este mensaje provocó un rechazo inmediato en el ámbito político y social, tanto por su tono como por el contenido dirigido a la familia del senador cordobés.