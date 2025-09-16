FOTO: Córdoba marcha por los 49 años de la Noche de los Lápices: tráfico complicado

La ciudad de Córdoba alberga una manifestación en honor al 49º aniversario de la Noche de los Lápices y en celebración del Día Nacional de las Juventudes. Esta movilización, organizada por la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Córdoba, junto a la Federación de Estudiantes Secundarios y otras organizaciones juveniles, se desarrolla con total normalidad.

Hay un corte de media calzada a partir de Colón y Cañada, permitiendo que el transporte urbano de pasajeros y los taxis circulen con normalidad. La convocatoria resulta significativa, con la participación de diversas organizaciones estudiantiles y centros de estudiantes.

La marcha, que comenzó a las 17 horas en Colón y Cañada, avanza hacia General Paz y, a la altura del 27 de abril, se dirigirá hacia la Plaza del Fundador. Este evento conmemora a los estudiantes secundarios secuestrados el 16 de septiembre de 1976 y días posteriores en La Plata a manos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

Con una importante asistencia y un desarrollo pacífico, la manifestación rinde homenaje a la memoria de los jóvenes víctimas de la dictadura en Argentina.

Informe de Jorge Mercado