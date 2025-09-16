Córdoba marcha por los 49 años de la Noche de los Lápices: tráfico complicado
Organizaciones sociales y estudiantiles se unen en este tributo. Hay un corte de media calzada a partir de Colón y Cañada, permitiendo que el transporte urbano de pasajeros y los taxis circulen con normalidad.
16/09/2025 | 19:02Redacción Cadena 3
FOTO: Córdoba marcha por los 49 años de la Noche de los Lápices: tráfico complicado
-
Audio. Manifestación en Córdoba por los 49 años de la Noche de los Lápices
Informados al regreso
La ciudad de Córdoba alberga una manifestación en honor al 49º aniversario de la Noche de los Lápices y en celebración del Día Nacional de las Juventudes. Esta movilización, organizada por la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Córdoba, junto a la Federación de Estudiantes Secundarios y otras organizaciones juveniles, se desarrolla con total normalidad.
Hay un corte de media calzada a partir de Colón y Cañada, permitiendo que el transporte urbano de pasajeros y los taxis circulen con normalidad. La convocatoria resulta significativa, con la participación de diversas organizaciones estudiantiles y centros de estudiantes.
La marcha, que comenzó a las 17 horas en Colón y Cañada, avanza hacia General Paz y, a la altura del 27 de abril, se dirigirá hacia la Plaza del Fundador. Este evento conmemora a los estudiantes secundarios secuestrados el 16 de septiembre de 1976 y días posteriores en La Plata a manos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.
Con una importante asistencia y un desarrollo pacífico, la manifestación rinde homenaje a la memoria de los jóvenes víctimas de la dictadura en Argentina.
Informe de Jorge Mercado
Lectura rápida
¿Qué se conmemora en la manifestación? Se conmemora el 49º aniversario de la Noche de los Lápices y el Día Nacional de las Juventudes.
¿Quiénes organizan la movilización? La movilización es organizada por la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Córdoba, la Federación de Estudiantes Secundarios y otras organizaciones juveniles.
¿Cuándo y dónde se realiza la marcha? La marcha se realiza a partir de las 17 horas en Colón y Cañada.
¿Cómo es el desarrollo de la manifestación? La manifestación se desarrolla con total normalidad y de manera pacífica.
¿Por qué se recuerda a los estudiantes en esta fecha? Se recuerda a los estudiantes secundarios secuestrados el 16 de septiembre de 1976 en La Plata, a manos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.