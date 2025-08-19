Córdoba implementa tecnología innovadora para prevenir inundaciones en Costanera

La Municipalidad de Córdoba implementa un sistema de tecnología para prevenir los riesgos de inundaciones provocadas por la crecida del río Suquía. Los incidentes aumentan durante las lluvias intensas, generando la necesidad de proteger a los automovilistas en la Costanera.

Ignacio Gei, secretario de Inteligencia y Transformación Digital de la Municipalidad, señala que "este proyecto busca la prevención ciudadana en la zona norte y sur de Costanera". Añade que la iniciativa responde a los problemas recurrentes en cada verano, cuando el río supera los niveles de la Costanera.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

"Nos ha pedido el intendente Daniel Pasarini que busquemos una solución tecnológica innovadora para que eso no ocurra", aseguró Gei. El sistema consiste en un sensor que mide el nivel del agua y dispara automáticamente varias acciones de advertencia.

El dispositivo incluye un monitor LED de 50 pulgadas que indica si es seguro transitar, alarmas sonoras y barreras automáticas que se bajan para cerrar el paso cuando se detecta riesgo de inundación. "Con esos tres componentes creemos que va a ser suficiente para que el automovilista pueda advertir la situación", afirmó Gei.

El municipio prevé instalar ocho puntos de control, de los cuales ya están probando el primero en la calle Varvalsi-Costanera. Gei comenta que se busca garantizar la seguridad de los automovilistas en situaciones de creciente del río, ya que estas son frecuentes durante el verano.

La implementación y las primeras pruebas del dispositivo ya están en marcha, con la posibilidad de activación manual y automatizada, con la colaboración de las autoridades provinciales que monitorean el caudal del río.

Entrevista de Informados al regreso