Bomberos contienen incendio en Los Reartes, pero el viento mantiene la alerta

El incendio desatado en Los Reartes, en el Valle de Calamuchita, fue declarado contenido por las autoridades provinciales, aunque la situación permanece delicada debido a los fuertes vientos y la superficie aún caliente, según informó en diálogo con Cadena 3, Roberto Schreiner, vocero de la Gestión de Riesgo de Córdoba.

Un operativo con 116 bomberos, aviones hidrantes y la Agrupación Serrana logró controlar el fuego, evitando riesgos en zonas pobladas.

Schreiner destacó la rápida respuesta del sistema de emergencia: “Llegamos muy rápido, apenas vimos una columna de humo declaramos el incendio.”

Despegaron dos aviones hidrantes desde Villa General Belgrano, de la Dirección Provincial de Aeronáutica, y otros dos del Plan Nacional de Manejo del Fuego, a cargo de Andrés Boya.

El operativo incluyó camionetas, autobombas y la colaboración de la Escuela de Aviación Militar (ETAG), lo que permitió contener el fuego sin que alcanzara áreas urbanas.

A pesar del éxito, Schreiner advirtió que el perímetro sigue inestable: “Hay muchísimo viento, la superficie está caliente y algunos troncos podrían disparar chispas.”

Por ello, se mantiene una guardia de cenizas hasta asegurar que no queden brasas activas.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

Además, confirmó que otros focos menores en Molinari y un barrio de La Calera también fueron controlados, aunque la provincia permanece en alerta amarilla debido a la baja humedad y los vientos del norte.

“Todo el sistema está preparado: los camiones cargados con agua, los bomberos listos en los cuarteles y aviones vigías circulando para detectar focos de manera temprana”, explicó Schreiner.

La esperanza está puesta en la llegada de la tormenta de Santa Rosa, que podría traer alivio a una región afectada por múltiples incendios pequeños en las últimas semanas, exacerbados por la sequía y las condiciones climáticas adversas.

Los bomberos voluntarios de la regional 7, junto con cuarteles de la agrupación Serrana y personal de TAC, trabajaron en conjunto para controlar el fuego.

El Ministerio de Seguridad ya emitió alerta a la población, indicando que se encuentra en "alerta extremo por incendios forestales".

Informe de Gonzalo Carrasquera y entrevista de "Informados al Regreso"