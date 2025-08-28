Bomberos contienen incendio en Los Reartes, pero el viento mantiene la alerta
Roberto Schreiner, vocero del Plan de Manejo del Fuego indicó a Cadena 3 que el fuego está controlado, aunque el perímetro sigue inestable por fuertes vientos.
FOTO: incendio en Los Reartes. (Foto:Córdoba Interior informa)
El incendio desatado en Los Reartes, en el Valle de Calamuchita, fue declarado contenido por las autoridades provinciales, aunque la situación permanece delicada debido a los fuertes vientos y la superficie aún caliente, según informó en diálogo con Cadena 3, Roberto Schreiner, vocero de la Gestión de Riesgo de Córdoba.
Un operativo con 116 bomberos, aviones hidrantes y la Agrupación Serrana logró controlar el fuego, evitando riesgos en zonas pobladas.
Schreiner destacó la rápida respuesta del sistema de emergencia: “Llegamos muy rápido, apenas vimos una columna de humo declaramos el incendio.”
Despegaron dos aviones hidrantes desde Villa General Belgrano, de la Dirección Provincial de Aeronáutica, y otros dos del Plan Nacional de Manejo del Fuego, a cargo de Andrés Boya.
El operativo incluyó camionetas, autobombas y la colaboración de la Escuela de Aviación Militar (ETAG), lo que permitió contener el fuego sin que alcanzara áreas urbanas.
A pesar del éxito, Schreiner advirtió que el perímetro sigue inestable: “Hay muchísimo viento, la superficie está caliente y algunos troncos podrían disparar chispas.”
Por ello, se mantiene una guardia de cenizas hasta asegurar que no queden brasas activas.
Además, confirmó que otros focos menores en Molinari y un barrio de La Calera también fueron controlados, aunque la provincia permanece en alerta amarilla debido a la baja humedad y los vientos del norte.
“Todo el sistema está preparado: los camiones cargados con agua, los bomberos listos en los cuarteles y aviones vigías circulando para detectar focos de manera temprana”, explicó Schreiner.
La esperanza está puesta en la llegada de la tormenta de Santa Rosa, que podría traer alivio a una región afectada por múltiples incendios pequeños en las últimas semanas, exacerbados por la sequía y las condiciones climáticas adversas.
Los bomberos voluntarios de la regional 7, junto con cuarteles de la agrupación Serrana y personal de TAC, trabajaron en conjunto para controlar el fuego.
El Ministerio de Seguridad ya emitió alerta a la población, indicando que se encuentra en "alerta extremo por incendios forestales".
