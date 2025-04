Apps de viajes: el oficialismo quiere una tarifa mínima que fijaría el Municipio

La Comisión de Transporte del Concejo Deliberante de Córdoba llevó a cabo este martes un debate en el que participaron taxistas y remiseros, quienes expusieron su situación laboral en las calles, en el marco de la discusión para regular las aplicaciones de viajes. Desde el oficialismo y la oposición, se presentaron diversos proyectos.

Marco Vázquez, concejal del oficialismo y presidente de la Comisión de Transporte, comentó para Cadena 3: "Concordamos en que, primero, las aplicaciones tienen que declarar un domicilio legal en la ciudad de Córdoba, porque nuestros vecinos tienen que tener la certeza de que, si van a hacer algún reclamo, dónde reclamar".

El concejal también se refirió a que empresas como Uber no se han acercado a dar su punto de vista. "Entiendo que, ante la ausencia de su presencia, es como que no les interesa un marco legal. No pretendemos legislar en contra de nadie, sino en beneficio del conjunto".

Respecto a la propuesta de una tarifa mínima, Vázquez explicó: "Lo que queremos es darle un marco de legalidad. Hoy me mostraban los choferes de taxis que algunos han bajado la app y me dicen que los vehículos que están pidiendo son modelo '98".

La discusión sobre la regulación de las aplicaciones de transporte sigue abierta.

Informe de Gonzalo Carrasquera.