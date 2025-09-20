Un River sin chispa y alternativo cayó 2-0 en su visita a Atlético Tucumán
El encuentro se disputó en el Monumental José Fierro. Ferreira y "El Loco" Díaz marcaron los tantos del "Decano", que dominó de principio a fin y llenó de dudas al "Millo" de cara al juego decisivo con Palmeiras.
20/09/2025
FOTO: River sufrió en Tucumán y no pudo ante Atlético. (Foto: Atlético Tucumán)
Atlético Tucumán dio un golpe de autoridad en el estadio Monumental José Fierro al vencer 2-0 a River Plate en un duelo clave por la Zona B del Torneo Clausura.
Los goles del triunfo llegaron de la mano de Clever Ferreira y Leandro Díaz, en un partido donde el "Decano" impuso sus condiciones de principio a fin.
El local abrió el marcador en el primer tiempo gracias a una pelota parada que terminó en gol tras una floja salida del arquero Jeremías Ledesma.
HAY GOL DE ATLÉTICO TUCUMÁN ? Mala salida de Ledesma y Ferreira aprovechó para el 1-0 ante River
Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max ?? #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/WdCoiseXfA
En el complemento, una infracción de Boselli dentro del área le permitió a Leandro Díaz ampliar la diferencia desde el punto penal y sellar el resultado.
EL LOCO NO PERDONÓ ??? Leandro Díaz se hizo cargo del penal y convirtió el 2-0 de Atlético Tucumán ante River
Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max ?? #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/T55QgvptWt
Con este triunfo, el equipo tucumano extendió a ocho partidos su invicto en condición de local y se metió en zona de clasificación a los octavos de final. Por su parte, el conjunto dirigido por Marcelo Gallardo no solo perdió la punta de la Zona B —ahora en manos de Riestra— sino que también quedó expuesto a ser alcanzado en la Tabla Anual por Boca y Rosario Central.
Atlético celebró con su gente un triunfo con sello propio: solidez defensiva, contundencia en ataque y un estadio que se convirtió en fortaleza. River, en cambio, deberá reaccionar rápido para no comprometer sus aspiraciones en el tramo decisivo del torneo y sobre todo, pensando en el partido de vuelta ante Palmeiras, en Brasil, por los cuartos de final de la Libertadores.
[Fuente: Noticias Argentinas]