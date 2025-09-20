Un River sin chispa y alternativo cayó 2-0 en su visita a Atlético Tucumán

Atlético Tucumán dio un golpe de autoridad en el estadio Monumental José Fierro al vencer 2-0 a River Plate en un duelo clave por la Zona B del Torneo Clausura.

Los goles del triunfo llegaron de la mano de Clever Ferreira y Leandro Díaz, en un partido donde el "Decano" impuso sus condiciones de principio a fin.

El local abrió el marcador en el primer tiempo gracias a una pelota parada que terminó en gol tras una floja salida del arquero Jeremías Ledesma.

/Inicio Código Embebido/

HAY GOL DE ATLÉTICO TUCUMÁN ? Mala salida de Ledesma y Ferreira aprovechó para el 1-0 ante River



Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max ?? #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/WdCoiseXfA — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 21, 2025

/Fin Código Embebido/

En el complemento, una infracción de Boselli dentro del área le permitió a Leandro Díaz ampliar la diferencia desde el punto penal y sellar el resultado.

/Inicio Código Embebido/

EL LOCO NO PERDONÓ ??? Leandro Díaz se hizo cargo del penal y convirtió el 2-0 de Atlético Tucumán ante River



Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max ?? #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/T55QgvptWt — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 21, 2025

/Fin Código Embebido/

Con este triunfo, el equipo tucumano extendió a ocho partidos su invicto en condición de local y se metió en zona de clasificación a los octavos de final. Por su parte, el conjunto dirigido por Marcelo Gallardo no solo perdió la punta de la Zona B —ahora en manos de Riestra— sino que también quedó expuesto a ser alcanzado en la Tabla Anual por Boca y Rosario Central.

Atlético celebró con su gente un triunfo con sello propio: solidez defensiva, contundencia en ataque y un estadio que se convirtió en fortaleza. River, en cambio, deberá reaccionar rápido para no comprometer sus aspiraciones en el tramo decisivo del torneo y sobre todo, pensando en el partido de vuelta ante Palmeiras, en Brasil, por los cuartos de final de la Libertadores.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/