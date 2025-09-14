Si Talleres suma puntos, sale del descenso: la formación para visitar a Tigre

FOTO: Talleres cayó ante Deportivo Riestra y se hundió en el fondo de la tabla anual.

Tigre y Talleres chocan este domingo en el marco de la octava fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro se juega desde las 20 horas de Argentina en el Estadio Jose Dellagiovanna. Transmite Cadena 3 desde Victoria, con relatos de Mauricio Coccolo.

Los dos equipos llegan en baja, con la “T” apremiado no solo en el Torneo sino también con los promedios.



La buena noticia para el equipo de Tevez se dio en la noche del sábado, con la derrota de Aldosivi ante Sarmiento, por 0-2. Este resultado le da la posibilidad al "Matador" de salir de la zona de descenso con un empate.

Probables formaciones de Tigre vs Talleres

Tigre: Felipe Zenobio; Guillermo Soto, Ramón Arias, Joaquín Laso, Alan Barrionuevo, Federico Álvarez; Jabes Saralegui, Julián López, Santiago González; Alfio Oviedo, Ignacio Russo. DT: Diego Dabove.

Talleres: Guido Herrera; Matías Catalán, Santiago Fernández, José Luis Palomino; Augusto Schott, Matías Galarza, Ulises Ortegoza, Miguel Navarro; Rubén Botta, Valentín De Pietri y Federico Girotti. DT: Carlos Tevez.