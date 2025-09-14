En vivo

Rony en Vivo

Rony Vargas

Argentina

En vivo

Rony en Vivo

Rony Vargas

Rosario

En vivo

Maratón de clásicos

Mario Zanoni

En vivo

Clave de Sol

Pato Bon

En vivo

Fronteras afuera

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

Si Talleres suma puntos, sale del descenso: la formación para visitar a Tigre

El equipo de Tevez visita al "Matador de Victoria" por la octava fecha del Torneo Clausura. Transmite Cadena 3.

14/09/2025 | 07:42Redacción Cadena 3

FOTO: Talleres cayó ante Deportivo Riestra y se hundió en el fondo de la tabla anual.

Tigre y Talleres chocan este domingo en el marco de la octava fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro se juega desde las 20 horas de Argentina en el Estadio Jose Dellagiovanna. Transmite Cadena 3 desde Victoria, con relatos de Mauricio Coccolo.

Los dos equipos llegan en baja, con la “T” apremiado no solo en el Torneo sino también con los promedios.

La buena noticia para el equipo de Tevez se dio en la noche del sábado, con la derrota de Aldosivi ante Sarmiento, por 0-2. Este resultado le da la posibilidad al "Matador" de salir de la zona de descenso con un empate.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Probables formaciones de Tigre vs Talleres

Tigre: Felipe Zenobio; Guillermo Soto, Ramón Arias, Joaquín Laso, Alan Barrionuevo, Federico Álvarez; Jabes Saralegui, Julián López, Santiago González; Alfio Oviedo, Ignacio Russo. DT: Diego Dabove.

Talleres: Guido Herrera; Matías Catalán, Santiago Fernández, José Luis Palomino; Augusto Schott, Matías Galarza, Ulises Ortegoza, Miguel Navarro; Rubén Botta, Valentín De Pietri y Federico Girotti. DT: Carlos Tevez.

Lectura rápida

¿Qué equipos juegan? Tigre y Talleres son los equipos que se enfrentarán.

¿Cuándo se juega el partido? El partido se jugará el domingo a las 20 horas de Argentina.

¿Dónde se lleva a cabo el encuentro? El encuentro se llevará a cabo en el Estadio Jose Dellagiovanna.

¿Quiénes son los directores técnicos? Diego Dabove dirige a Tigre y Carlos Tevez a Talleres.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Deportes

Podcast

Fórmula 1

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Contame una historia

Podcast

Al diván

Podcast

El dato Basterra

Podcast

Talleres

Podcast

Belgrano

Podcast

Instituto

Podcast

River Plate

Podcast

Boca Juniors

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho