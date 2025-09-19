Se confirmaron los árbitros de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025

En la semana previa a los partidos de vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025, la Conmebol confirmó los árbitros de campo y VAR de los cuatro encuentros.

El partido en el que River visitará a Palmeiras será dirigido por el uruguayo Andrés Matonte, mientras que el charrúa Esteban Ostojich pitará entre Racing y Vélez y el chileno Piero Maza quedará a cargo de Estudiantes – Flamengo.

Con cuatro equipos argentinos protagonizando tres de las llaves que dan acceso a la semifinal, no habrá espacio para referís nacionales, que quedaron excluidos de la actual instancia.

A cuatro días de que se empiecen a definir los semifinalistas de la actual edición del certamen continental de mayor importancia, la Conmebol asignó a los árbitros que oficiarán de jueces en los cruces de vuelta.

El uruguayo Andrés Matonte, de 37 años, fue el seleccionado para el cruce entre River y Palmeiras, a disputarse en Brasil el próximo miércoles 24 de septiembre, a las 21:30 horas.

El charrúa viene de dirigir al “Millonario” en el partido de vuelta de los octavos de final, en el que River se impuso por penales a Libertad de Paraguay, y había mostrado una tarjeta roja, para el mediocampista Giuliano Galoppo, por doble amarilla. En el VAR, colaborará con él Christian Ferreyra, también oriundo de Uruguay.

El esperado encuentro entre Racing y Vélez le fue asignado al también uruguayo Esteban Ostojich, en un partido programado para el martes 23, a las 19:00 horas.

Con un promedio de seis tarjetas amarillas por partido y una roja cada dos encuentros, el referí de 43 años arbitrará a ambos equipos por primera vez en lo que va de la actual Copa Libertadores. Además, desde el videoarbitraje lo secundará su compatriota Andrés Cunha.

Con la obligación de ganar como local para mantenerse en la competencia, Estudiantes recibirá a Flamengo, que lo derrotó por 2-1 en la ida, el jueves 25, a las 21:30, con el arbitraje del chileno Piero Maza, desde el campo, y el trasandino José Cabero, en el VAR.

El mencionado juez de 40 años impartió justicia en el partido de ida entre el “Pincha” y Cerro Porteño, por los octavos de final, y tuvo un rendimiento favorable para el equipo platense: aunque amonestó a cinco jugadores del elenco paraguayo, no aprehendió a ninguno de los que hacen de local en el estadio UNO Jorge Luis Hirschi.

Por último, el venezolano Alexis Herrera, de 35 años, fue elegido para el encuentro entre San Pablo de Brasil y Liga de Quito de Ecuador, siendo el menos severo de los cuatro: promedia cuatro amarillas y 0,3 rojas por partido. Será acompañado por su compatriota Juan Soto.