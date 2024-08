Riquelme se cruzó con "El Chavo" Fucks y se levantó del móvil

El presidente e ídolo de Boca, Juan Román Riquelme, tuvo un fuerte cruce este martes con el periodista de ESPN Diego el “Chavo” Fucks cuando era entrevistado en el programa conducido por Sebastián “Pollo” Vignolo.

El tenso momento inició cuando el presidente “Xeneize” dijo que no ve "a la televisión" hablar de que Boca prestó sus jugadores para que jueguen los Juegos Olímpicos.

A lo que el periodista respondió: “Prendé la tele”, para luego continuar diciendo que en ese mismo programa se había tocado el tema al que se refería Riquelme.

/Inicio Código Embebido/

"Chavo":

Por el cruce de Diego Fucks con Juan Román Riquelme en #ESPNF90 pic.twitter.com/XeNKhbORC8 — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) August 20, 2024

/Fin Código Embebido/

La respuesta no le agradó al ex número 10 de Boca, quien tras un silencio incómodo y hablándole al conductor de F90 ESPN comenzó a insistir en que iba a abandonar la entrevista.

"Estoy hablando, Sebastián. Si ese señor me va a hablar mal yo prefiero no hablar más, ¿dale? Te mando un abrazo grande, Sebastián. Ese señor cada vez que habla, habla mal. A mí no me reta ni mi viejo", cerró Riquelme antes de pararse, sacarse el auricular e irse.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Luego, el periodista le pidió perdón al conductor y a sus compañeros, pero no a Riquelme: "Perdón a vos por interrumpir la nota. Pero no podemos dejar que mienta libremente, todo lo que dijo es mentira”.