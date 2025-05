Fue estafada por un falso George Clooney generado con IA y perdió 15.000 dólares

Una mujer argentina se convirtió en víctima de una inusual estafa que involucró el uso de inteligencia artificial para simular la imagen y voz del actor George Clooney.

Los delincuentes, aparentemente internacionales, lograron convencerla de que mantenía una relación con el famoso, lo que la llevó a perder más de 15 mil dólares.

La mujer, que prefirió no revelar su identidad ni su lugar de residencia, compartió su experiencia en el canal América.

Relató que el engaño comenzó en Facebook, donde encontró una página que parecía oficial de Clooney, con la tilde azul de verificación. Esta autenticidad aparente le generó confianza y, posteriormente, el contacto se trasladó a una aplicación de mensajería instantánea similar a Telegram, donde conversaron diariamente.

En esas charlas, la mujer fue invitada a unirse a un club de fans, con la promesa de mantener conversaciones privadas con el actor. Para ello, le solicitaron el pago de una membresía de 300 dólares, cantidad que aceptó creyendo que estaba en contacto con Clooney.

También le pidieron donaciones para una fundación que el actor patrocina, la cual existe en la realidad, pero en este caso fue utilizada como un señuelo.

"Empezó porque yo estaba en Facebook y había visto los comentarios, los videos graciosos de cuando fueron a Venecia por una película. Entonces ahí yo puse un comentario y ahí me contactó directamente que era esta página de Facebook de George Clooney, que yo pensaba que era verdad, verificada", contó la víctima.

Su interlocutor le sugirió descargar la aplicación de mensajería, donde comenzaron a comunicarse de manera más directa. "Me pregunta si tenía trabajo. Le digo que no, que estoy desempleada. Empezamos a hablar. Me dice que desde hace cuánto lo seguía y le digo que desde que hizo la serie ER", recordó.

Con el paso de los días, el falso Clooney le ofreció ayuda para conseguir empleo. "Me preguntó si tenía la tarjeta del Fans Club. Me dijo que me iba a ayudar a conseguir trabajo, pero antes me pidieron plata para la tarjeta", explicó.

?? LA ESTAFÓ UN FALSO GEORGE CLOONEY: PERDIÓ 15 MIL DÓLARES#LapeClubSocial @sergiolapegue pic.twitter.com/rmMnj8qST3 — América TV (@AmericaTV) May 12, 2025

En ese momento, le solicitaron los primeros 300 dólares, que transfirió sin dudar. Luego, exigieron más dinero para activar la membresía de un club que no existía realmente, enviándole incluso una tarjeta que supuestamente certificaba su pertenencia.

El esquema delictivo se sustentó en videos generados por inteligencia artificial, donde un falso George Clooney hablaba directamente a la cámara. En uno de esos clips, el supuesto actor decía: "¿Cómo estás? Espero que bien. Muchas gracias por apoyarme, prometo pagarte todo. Te amo". En otra grabación, añadía: "Soy yo, George. Richard me dijo que tenés una tarjeta mala, que no podés arreglarla. Por favor, hablá conmigo".

"Yo mandaba la tarjeta Apple, que la compraba por Mercado Libre, y ellos me decían que no servía. Entonces tuve que comprar más tarjetas y más tarjetas, hasta que me dicen que sí", relató la mujer, explicando cómo llegó a perder los 15 mil dólares.

A lo largo de sus intercambios, los estafadores continuaron pidiendo dinero bajo diferentes pretextos, como la activación de la tarjeta, gastos legales por un supuesto divorcio y donaciones a la fundación solidaria que, aunque real, fue utilizada para reforzar la credibilidad del engaño. La víctima, al verificar la existencia de la fundación en Google, se sintió más confiada.

Le pidieron que donara otros mil dólares a la fundación de Clooney. A pesar de que ella les dijo que no podía llegar a esa cifra, transfirió nuevamente 300 dólares. Para sostener la mentira, le enviaron un comprobante de pago falso, con el logo y la dirección de la fundación real.

La mujer admitió que mantuvo el hecho en secreto durante meses. "Esto ocurrió el año pasado y no se lo conté a nadie. Solo a un amigo le mostré el video y pensamos que era verdad", explicó.

En otro contacto, se mencionó que el actor deseaba separarse de su esposa y necesitaba dinero para pagar a su abogado. El pedido era que le enviara el dinero para ayudarla a conseguir empleo, ya que, según el estafador, tenía las cuentas bloqueadas por su esposa. Nuevamente, la mujer transfirió dinero a través de la compra de tarjetas Apple, pero los estafadores insisten en que esas tarjetas no funcionaban, continuando así con la extracción de dinero.

Finalmente, tras darse cuenta de que había sido víctima de un fraude, presentó una denuncia ante el FBI. Hasta el momento, no logró recuperar ninguna de las sumas perdidas.

