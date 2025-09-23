Real Madrid goleó 4-1 al Levante y mantiene el liderazgo en la Liga

El Real Madrid derrotó 4-1 al Levante Unión Deportiva en el encuentro por la sexta fecha de la Liga.

Tras este contundente resultado deportivo, el conjunto comandado por el director técnico Xabi Alonso reafirmó su primer puesto en la tabla, con 18 unidades. Su escolta, el Barcelona F.C, se quedó a 5 puntos de la punta.

Los 4 tantos del “Merengue” fueron realizados por Vinícius Júnior, Franco Mastantuono y Kylian Mbappé (doblete). Mientras que Etta Eyong fue el autor del único gol de las "Granotas".

Durante el transcurso del primer tiempo, el Real Madrid desplegó una sólida estrategia ofensiva que complicó a las líneas defensivas de su contrincante.

A los 28 minutos, el conjunto de camiseta blanca abrió el marcador del estadio Ciutat de València. Vinícius Júnior terminó una jugada colectiva con un disparo preciso que sorprendió al arquero Mathew Ryan.

En el minuto 38, el Madrid amplió su ventaja en el marcador. El argentino Franco Mastantuono ejecutó un disparo preciso dentro del área chica y envió la pelota al ángulo superior izquierdo del arco de su rival.

En el complemento del encuentro, "Los Vikingos" regresaron al terreno de juego con la misma actitud que demostró durante la primera parte, pero fueron sorprendidos.

A los 9 minutos, el Levante achicó la ventaja. El camerunés Etta Eyong aprovechó el desvío de la pelota y cabeceó dentro del área chica.

Sin embargo, a los 64 minutos, el Real Madrid amplió su ventaja. El francés Kylian Mbappé convirtió desde el punto penal.

Un minuto después, el Real Madrid concretó el 4-1 en el tanteador y selló su triunfo en condición de visitante. Kylian Mbappé terminó un contragolpe con un positivo mano a mano con el arquero Mathew Ryan, quien salió del área chica para achicar la oportunidad del atacante, pero no pudo evitar el cuarto gol.

El Villarreal CF venció 2-1 a Sevilla FC y se quedó con el tercer puesto de la tabla de posiciones.

Los dos goles del "Submarino Amarillo" fueron realizados por Tani Oluwaseyi y Manor Solomon. Mientras que el único tanto de “Los Blanquirrojos” llegó de la mano de Djibril Sow.

Durante la primera parte del partido, Villarreal realizó un importante esfuerzo en el aspecto ofensivo y se adelantó 1-0 en el marcador, gracias a la conversión de Tani Oluwaseyi.

En el segundo tiempo del encuentro, Sevilla regresó al terreno de juego con una actitud diferente que sorprendió a su contrincante.

A los 6 minutos, “Los Sevillistas” empataron el tanteador. Djibril Sow aprovechó dos rebotes dentro del área chica y envió la pelota al fondo de la red.

En el minuto 41, el "Submarino Amarillo" se adelnató en el tanteador y selló su triunfo por 2-1. Georges Mikautadze realizó el pase que terminó en la definición de Manor Solomon.

Por otra parte, RCD Espanyol igualó 2-2 con Valencia CF y Athletic de Bilbao empató 1-1 con Girona F.C.