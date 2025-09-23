En vivo

Deportes

Llegó el primero: el golazo de Mastantuono para el Real Madrid ante el Levante

El argentino de 18 años logró marcar por primera vez con la camiseta del "Merengue" con un gran remate de derecha. 

23/09/2025 | 17:12Redacción Cadena 3

FOTO: Mastantuono anotó su primer gol con el Real Madrid. (Captura)

Franco Mastantuono anotó su primer gol con la camiseta del Real Madrid ante el Levante por la sexta fecha de la Liga española.

El joven argentino de 18 años marcó un golazo a los 38 minutos del primer tiempo para poner el 2-0 en el marcador en el estadio Ciudad de Valencia.

Mastantuono recibió sobre el costado derecho tras un gran pase de Vinicius y a pesar de tener a Kylian Mbappé al lado no dudó y encaró hacia el arco rival.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El surgido en River pisó el área y ante la presión del defensor encaró para la derecha y definió con su pierna menos hábil a la parte alta del primer palo.

Así, el futbolista de solo 18 años consiguió anotar su primer gol con la camiseta del Real Madrid en su sexto partido en el "Merengue".

Lectura rápida

¿Quién anotó su primer gol con el Real Madrid?
Franco Mastantuono anotó su primer gol con el Real Madrid.

¿Cuándo ocurrió el gol?
El gol ocurrió a los 38 minutos del primer tiempo.

¿Dónde se jugó el partido?
El partido se jugó en el estadio Ciudad de Valencia.

¿Cómo fue el gol de Mastantuono?
Mastantuono definió con su pierna menos hábil a la parte alta del primer palo.

¿Por qué es significativo este gol?
Es significativo porque es el primer gol de Mastantuono con la camiseta del Real Madrid en su sexto partido.

