Llegó el primero: el golazo de Mastantuono para el Real Madrid ante el Levante

Franco Mastantuono anotó su primer gol con la camiseta del Real Madrid ante el Levante por la sexta fecha de la Liga española.

El joven argentino de 18 años marcó un golazo a los 38 minutos del primer tiempo para poner el 2-0 en el marcador en el estadio Ciudad de Valencia.

Mastantuono recibió sobre el costado derecho tras un gran pase de Vinicius y a pesar de tener a Kylian Mbappé al lado no dudó y encaró hacia el arco rival.

¡¡AHORA SI, FRANCO!! ¡¡PRIMER GOLAZO DE FRANCO MASTANTUONO CON LA CAMISETA DEL REAL MADRID!!



?? Mirá #LaLiga por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/PlggvMVvsR — SportsCenter (@SC_ESPN) September 23, 2025

El surgido en River pisó el área y ante la presión del defensor encaró para la derecha y definió con su pierna menos hábil a la parte alta del primer palo.

Así, el futbolista de solo 18 años consiguió anotar su primer gol con la camiseta del Real Madrid en su sexto partido en el "Merengue".