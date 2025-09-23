Racing le ganó a Vélez y se metió en las semifinales de la Libertadores

Racing le ganó a Vélez en el marco del partido de vuelta por los cuartos de final y avanzó a semifinales de la Copa Libertadores 2025.

La “Academia” venció al "Fortín" por 1-0 en el partido de vuelta jugado en el Cilindro de Avellaneda y avanzó con un global de 2-0.

El gol de Racing en el partido de vuelta llegó sobre el final del partido de la mano de Santiago Solari.

¡¡GOL DE RACING!! GRAN ASISTENCIA DE ROJAS Y DEFINICIÓN DE SOLARI PARA EL 2-0 GLOBAL DE LA ACADEMIA ANTE VÉLEZ.



?? Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/sXLBhuMUX8 — SportsCenter (@SC_ESPN) September 23, 2025

Racing espera por el ganador del duelo entre Estudiantes y Flamengo.

La primera llegada del partido fue para el local, a los 13 minutos del primer tiempo, con un remate lejano del mediocampista Agustín Almendra, que salió bajo y fue contenido por el arquero Tomás Marchiori, sobre su palo derecho.

Un minuto más tarde, un córner al segundo palo fue cabeceado por el defensor Franco Pardo, cuyo tiro bajo al palo izquierdo del arquero fue desviado por Marchiori.

Racing volvió a llegar a los 31 minutos, cuando un avance desde la derecha hacia el medio del delantero Santiago Solari terminó en un disparo desde el borde del área, apenas rozado por Marchiori antes de pegar en su poste izquierdo.

A los 40 minutos, Solari se escapó por el costado derecho y buscó el gol con un remate bajo al primer palo, que dio en el costado externo de la red.

El mediocampista Manuel Lanzini tuvo la primera llegada de Vélez, en el segundo minuto de descuento, con un remate abriendo el pie derecho que se fue apenas ancho, aunque el exjugador de River estaba en fuera de juego.

En 10 minutos del complemento, el defensor Facundo Mura recibió a algunos metros del borde del área y sacó un remate seco, que subió y se fue cerca del travesaño, pero alto.

Cuando iban 14 minutos, un centro desde la izquierda cayó al segundo palo para Solari, que no le pudo dar fuerza ni dirección a su remate, que llegó suave y a las manos del arquero velezano.

A los 17 minutos, un remate del delantero Imanol Machuca se escurrió por debajo del manotazo del arquero Facundo Cambeses, quien volvió sobre sus pasos y pudo detener la pelota sobre la línea. El gol fue cobrado por el arbitraje, pero invalidado a instancias del VAR.

Racing lo tuvo nuevamente a los 31 minutos, con un tiro libre al segundo poste que fue cabeceado por el mediocampista Santiago Sosa, cuyo frentazo dio en el caño derecho de Marchiori.

El único gol de la noche llegó a los 36 minutos, con una enorme jugada por izquierda del lateral Gabriel Rojas, a pura gambeta, que terminó en un centro atrás empujado al gol por Solari.

