Incidentes en las tribunas del Maracaná: la policía reprimió a hinchas de Lanús

FOTO: Escenas de cruenta violencia se vieron en las tribunas donde estaban los "granates".

El partido entre Fluminense y Lanús, por los cuartos de final de la Copa Sudamericana, estuvo demorado durante 20 minutos por incidentes en las tribunas antes del comienzo del segundo tiempo.

Efectivos de la Policía de Brasil reprimieron con gases lacrimógenos, palazos y balas de goma a los simpatizantes del “Granate”.

"Represión"



Por la feroz represión de la policía de Río de Janeiro a hinchas de Lanus. pic.twitter.com/qmU4M4cWGN — Tendencia en Argentina (@tendenciahoy) September 24, 2025

Según trascendió, los incidentes habrían comenzado por altercados entre miembros de la barra del cuadro argentino en los baños del histórico recinto, por lo que la Policía habría intervenido para evitar que el incidente pase a mayores.

Imagens fortes no Maracanã. Polícia do Rio de Janeiro e torcida do Lanús entram em conflito durante o intervalo do duelo contra o Fluminense. #fluminense #lanus #sulameriacananaespn — SportsCenter Brasil (@SportsCenterBR) September 24, 2025

Incidentes entre la policía y la gente de Lanús. Lo de siempre cuando los argentinos van a Brasil.



Qué novedad!



Lo que pasa es que al no tratarse de un caso de racismo en contra de un club brasileño a la CONMEBOL no le va a importar en absoluto.pic.twitter.com/bdIKfcFWmJ — Julianismo ???? (@_MateoMJ) September 24, 2025

.