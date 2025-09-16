En el debut de Mastantuono en Champions, el Real Madrid le ganó al Marsella

El Real Madrid venció al Olympique de Marsella en el arranque de la Champions League con el argentino Franco Mastantuono como titular, quien tuvo su debut en la competencia.

El equipo de Xabi Alonso le ganó al conjunto francés por 2-1 con dos goles de Kylian Mbappé, ambos de penal. Había anotado Timothy Weah para la visita.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Franco Mastantuono jugó hasta los 63 minutos del partido cuando fue reemplazado por Brahim Díaz.

El Real Madrid comenzó mejor que su rival con un gran Gerónimo Rulli que atajó varias chances. Hasta que a los 22 minutos Weah, hijo del histórico George, abrió el marcador.

El Madrid siguió siendo superior intentando generar con los movimientos de Mbappé que empató el partido a los 28 desde el punto penal luego de una falta cometida por Kondogbia a Rodrygo.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Sobre el final del primer tiempo, Franco Mastantuono tuvo una gran chance para dar vuelta el partido tras un gran jugada de Mbappé, pero Rulli le negó el gol.

En el segundo tiempo, el Real Madrid se quedó con uno menos por la expulsión de Daniel Carvajal que le pegó un cabezazo al arquero argentino.

A los 81 minutos, Mbappé puso el 2-1 con otro penal. Este fue cobrado por el árbitro por una polémica mano de Facundo Medina.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/