En vivo

La Argentina Hoy

Sergio Suppo

Argentina

En vivo

La Cadena del Gol

Vélez vs. Racing

Argentina

En vivo

La Argentina Hoy

Sergio Suppo

Rosario

En vivo

Heatódromo

Fran Reale

En vivo

Vuelta popular

Celeste Pereyra

En vivo

Música ligera

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

No pudo ser el primero: el gol que erró Mastantuono en su debut en Champions

El joven argentino falló una clara chance para marcar su primera anotación con la camiseta del Real Madrid. 

16/09/2025 | 17:29Redacción Cadena 3

FOTO: La atajada de Rulli a Mastantuono. (Captura)

Franco Mastantuono disputó sus primeros minutos en Champions League con la camiseta del Real Madrid.

El joven argentino fue titular ante el Olympique de Marsella en la primera jornada de la competencia europea.

Sobre el final del primer tiempo y tras una gran jugada de Kylian Mbappé, el joven argentino tuvo una gran chance para anotar su primer gol en el "Merengue".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Mastantuono definió de primera tras el pase del crack francés y no pudo vencer a Gerónimo Rulli que atajó el remate. 

Este partido fue el cuarto de Mastantuono con la camiseta del Real Madrid, los otros tres fueron por Liga Española

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Lectura rápida

¿Quién disputó sus primeros minutos en Champions League?
Franco Mastantuono fue el jugador que disputó sus primeros minutos en la competencia.

¿Contra quién jugó el Real Madrid?
El Real Madrid jugó contra el Olympique de Marsella.

¿Cuándo se llevó a cabo el partido?
El partido se realizó en la primera jornada de la Champions League.

¿Qué oportunidad tuvo Mastantuono en el partido?
Mastantuono tuvo una oportunidad para anotar su primer gol, pero su remate fue atajado por Gerónimo Rulli.

¿Cuántos partidos ha jugado Mastantuono con el Real Madrid?
Mastantuono ha jugado cuatro partidos con la camiseta del Real Madrid, tres de ellos en Liga Española.

Lo más visto

Deportes

Podcast

Fórmula 1

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Contame una historia

Podcast

Al diván

Podcast

El dato Basterra

Podcast

Talleres

Podcast

Belgrano

Podcast

Instituto

Podcast

River Plate

Podcast

Boca Juniors

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho