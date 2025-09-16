No pudo ser el primero: el gol que erró Mastantuono en su debut en Champions

FOTO: La atajada de Rulli a Mastantuono. (Captura)

Franco Mastantuono disputó sus primeros minutos en Champions League con la camiseta del Real Madrid.

El joven argentino fue titular ante el Olympique de Marsella en la primera jornada de la competencia europea.

Sobre el final del primer tiempo y tras una gran jugada de Kylian Mbappé, el joven argentino tuvo una gran chance para anotar su primer gol en el "Merengue".

¡NOOO FRANCO! ¡MASTANTUONO SE LO PERDIÓ Y RULLI TAPÓ!



?? Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/mu4JIPSzZB — SportsCenter (@SC_ESPN) September 16, 2025

Mastantuono definió de primera tras el pase del crack francés y no pudo vencer a Gerónimo Rulli que atajó el remate.

Este partido fue el cuarto de Mastantuono con la camiseta del Real Madrid, los otros tres fueron por Liga Española.

