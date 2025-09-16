En vivo

La Argentina Hoy

Sergio Suppo

Argentina

En vivo

La Cadena del Gol

Vélez vs. Racing

Argentina

En vivo

La Argentina Hoy

Sergio Suppo

Rosario

En vivo

Heatódromo

Fran Reale

En vivo

Vuelta popular

Celeste Pereyra

En vivo

Música ligera

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

Un nuevo récord para Mastantuono tras debutar en Champions

El joven argentino fue de la partida ante el Olympique Marsella en la primera jornada de la competencia europea. 

16/09/2025 | 17:10Redacción Cadena 3

FOTO: Mastantuono en su debut en Champions.

Franco Mastantuono tuvo sus primeros minutos en la Champions League ante el Olympique Marsella en la primera jornada de la competición.

El joven argentino jugó de titular el partido disputado en el Santiago Bernabéu convirtiéndose en su cuarto partido con el Merengue y primero por Champions. Jugó hasta los 63 minutos del partido cuando fue reemplazado por Brahim. 

Ante esto, el surgido de River rompió un nuevo récord ya que se convirtió en el titular más joven en la historia del Real Madrid en un partido de Champions League.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Mastantuono tiene tan solo 18 años y 33 días y continúa rompiendo récords.

Además, se convirtió en el segundo argentino más joven en ser titular en la máxima competición europea, por detrás de Lionel Messi.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Lectura rápida

¿Quién debutó en la Champions League?
Franco Mastantuono debutó en la Champions League ante el Olympique Marsella.

¿Dónde se disputó el partido?
El partido se disputó en el Santiago Bernabéu.

¿Cuántos años tiene Mastantuono?
Mastantuono tiene 18 años y 33 días.

¿Qué récord rompió?
Se convirtió en el titular más joven en la historia del Real Madrid en un partido de Champions League.

¿Quién es el argentino más joven que él en ser titular en la Champions?
Es el segundo argentino más joven en ser titular, solo detrás de Lionel Messi.

Lo más visto

Deportes

Podcast

Fórmula 1

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Contame una historia

Podcast

Al diván

Podcast

El dato Basterra

Podcast

Talleres

Podcast

Belgrano

Podcast

Instituto

Podcast

River Plate

Podcast

Boca Juniors

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho