Un nuevo récord para Mastantuono tras debutar en Champions
El joven argentino fue de la partida ante el Olympique Marsella en la primera jornada de la competencia europea.
16/09/2025 | 17:10Redacción Cadena 3
FOTO: Mastantuono en su debut en Champions.
Franco Mastantuono tuvo sus primeros minutos en la Champions League ante el Olympique Marsella en la primera jornada de la competición.
El joven argentino jugó de titular el partido disputado en el Santiago Bernabéu convirtiéndose en su cuarto partido con el Merengue y primero por Champions. Jugó hasta los 63 minutos del partido cuando fue reemplazado por Brahim.
Ante esto, el surgido de River rompió un nuevo récord ya que se convirtió en el titular más joven en la historia del Real Madrid en un partido de Champions League.
Mastantuono tiene tan solo 18 años y 33 días y continúa rompiendo récords.
Además, se convirtió en el segundo argentino más joven en ser titular en la máxima competición europea, por detrás de Lionel Messi.
Lectura rápida
¿Quién debutó en la Champions League?
Franco Mastantuono debutó en la Champions League ante el Olympique Marsella.
¿Dónde se disputó el partido?
El partido se disputó en el Santiago Bernabéu.
¿Cuántos años tiene Mastantuono?
Mastantuono tiene 18 años y 33 días.
¿Qué récord rompió?
Se convirtió en el titular más joven en la historia del Real Madrid en un partido de Champions League.
¿Quién es el argentino más joven que él en ser titular en la Champions?
Es el segundo argentino más joven en ser titular, solo detrás de Lionel Messi.