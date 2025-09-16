Un nuevo récord para Mastantuono tras debutar en Champions

FOTO: Mastantuono en su debut en Champions.

Franco Mastantuono tuvo sus primeros minutos en la Champions League ante el Olympique Marsella en la primera jornada de la competición.

El joven argentino jugó de titular el partido disputado en el Santiago Bernabéu convirtiéndose en su cuarto partido con el Merengue y primero por Champions. Jugó hasta los 63 minutos del partido cuando fue reemplazado por Brahim.

Ante esto, el surgido de River rompió un nuevo récord ya que se convirtió en el titular más joven en la historia del Real Madrid en un partido de Champions League.

Mastantuono tiene tan solo 18 años y 33 días y continúa rompiendo récords.

Además, se convirtió en el segundo argentino más joven en ser titular en la máxima competición europea, por detrás de Lionel Messi.

