Mastantuono es el único argentino nominado al Golden Boy

El medio deportivo italiano Tuttosport entrega el galardón denominado "Golden Boy" al mejor futbolista Sub-21 que juega en el fútbol europeo.

Gracias a su llegada al Real Madrid y los partidos que ya disputó, Franco Mastantuono es el único argentino nominado a este galardón.

El Golden Boy Football Benchmark Index es un ranking que se lleva a cabo con los mejores jugadores nacidos a partir del 1 de enero de 2005 y en la última actualización una de las novedades es la del joven argentino surgido en River.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Así, Mastantuono se encuentra en el puesto 20 del ranking y es el segundo jugador más sudamericano mejor valorado por detrás de Estevao, brasileño del Chelsea que está en la decimoséptima posición.

Para valorar a los futbolistas en este ranking, la revista valora el rendimiento, el tiempo en cancha y la jerarquía del equipo en el que juega.

El número uno del ranking en el Golden Boy es Lamine Yamal, pero el crack del Barcelona no podrá ganarlo debido a que ya lo hizo el año pasado y no se puede repetir.

Por detrás de él viene Desiré Doué, estrella del PSG. El podio lo completa otro jugador del Barcelona, Pau Cubarsi.

Los únicos argentinos en quedarse con este premio fueron Lionel Messi y Sergio "Kun" Agüero.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La temporada de Mastantuono en el Real Madrid

El pibe surgido de River debutó con la camiseta del "Merengue" en el primer partido de la Liga ante el Osasuna cuando ingresó a los 68 minutos. Sus primeras apariciones con la del Real Madrid dejaron buenas sensaciones.

Tanto en la fecha dos, ante Real Oviedo, como en la tres, ante Mallorca, Mastantuono fue titular y jugó alrededor de 65 minutos en ambos partidos siendo destacado por Xabi Alonso.

En la cuarta fecha no tuvo minutos tras haber jugado con la Selección Argentina en la doble fecha de Eliminatorias.

El Real Madrid anunció su lista de convocados para el duelo de este martes ante el Olympique Marsella por la Champions League y Mastantuono está en ella.

La lista completa

Josh Acheampong – Chelsea FC

Yusuf Akcicek – Fenerbahçe SK

Mathis Amougou – Chelsea FC

Valentín Atangana – Stade de Reims

Juma Bah – RC Lens

Jean-Mattéo Bahoya – Eintracht Frankfurt

Ezechiel Banzuzi – Oud-Heverlee Lovaina

Noam Ben Harush – Hapoel Haifa FC

Eliesse Ben Seghir – AS Monaco FC

Lucas Bergvall – Tottenham Hotspur FC

Tom Bischof – TSG 1899 Hoffenheim

Clement Bischoff – Brondby IF

El Chadaille Bitshiabu – RB Leipzig

Thijmen Blokzijl – FC Groningen

Andrei Borza – FC Rapid

Ayyoub Bouaddi – LOSC Lille

Pietro Comuzzo – ACF Fiorentina

Pau Cubarsi – FC Barcelona

Adam Daghim – RB Salzburgo

Bence Dárdai – VfL Wolfsburgo

Assane Diao – Como 1907

Tyler Dibling – Southampton FC

Désiré Doué – Paris Saint-Germain FC

Julien Duranville – Borussia Dortmund

Endrick – Real Madrid CF

Dario Essugo – Chelsea FC

Martim Fernández – FC Porto

Matías Fernández-Pardo – LOSC Lille

Malick Fofana – Olympique Lyonnais

Héctor Fort – FC Barcelona

Victor Froholdt – FC Copenhague

Joane Gadou – RB Salzburgo

Tyrique George – Chelsea FC

Martin Gjone – Sandefjord

Mika Godts – AFC Ajax

Mikel Gogorza – FC Midtjylland

Archie Gray – Tottenham Hotspur FC

Marc Guiu – Chelsea FC

Arda Güler – Real Madrid CF

Michal Gurgul – Lech Poznan

Conrad Harder – Sporting Clube de Portugal

Jorrel Hato – AFC Ajax

Eivind Helland – SK Brann

Jack Hinshelwood – Brighton & Hove Albion FC

Lucas Hogsberg – FC Nordsjaelland

Dean Huijsen – Real Madrid CF

George Ilenikhena – AS Monaco FC

Finn Jeltsch – VfB Stuttgart

Álex Jiménez – AC Milán

Konstantinos Karetsas – KRC Genk

Semih Kilicsoy – Besiktas JK

Charalampos Kostoulas – Olympiakos CFP

Keita Kosugi – Djurgardens IF

Saël Kumbedi – Olympique Lyonnais

Giovanni Leoni – Parma Calcio 1913

Yarin Levi – B. Jerusalén

Myles Lewis-Skelly – Arsenal FC

Filip Loftesnes-Bjune – Sandefjord

Kobbie Mainoo – Manchester United FC

Andrija Maksimovic – Estrella Roja FC 93

Christian Mawissa – AS Monaco FC

Senny Mayulu – París Saint-Germain FC

Antoni Milambo – Feyenoord Rotterdam

Rodrigo Mora – FC Porto

Christos Mouzakitis – Olympiakos CFP

Taras Mykhavko – Dinamo de Kiev

Pau Navarro – Villarreal CF

Antonio Nusa – RB Leipzig

Ethan Nwaneri – Arsenal FC

Sverre Nypan – Rosenborg BK

Yasin Ozcan – Kasimpasa SK

Armin Pécsi – Puskás AFC

Mike Penders – KRC Genk

Geovany Quenda – Sporting Clube de Portugal

Givairo Read – Feyenoord Rotterdam

Guillaume Restes – Toulouse FC

Jesús Rodríguez – Real Betis Balompié

Roger – Sporting Clube de Braga

Kyriani Sabbe – Club Brujas

Mamadou Sarr – RC Estrasburgo

Leo Sauer – NAC Breda

Joaquín Seys – Club Brujas

Jan-Carlo Simic – RSC Anderlecht

Kees Smit – AZ Alkmaar

Aleksandar Stankovic – FC Luzern

Chemsdine Talbi – Club Brujas

Mathys Tel – Tottenham Hotspur FC

Can Uzun – Eintracht Frankfurt

Arthur Vermeeren – RB Leipzig

Luka Vuskovic – KVC Westerlo

Sindre Walle Egeli – FC Nordsjaelland

Paul Wanner – 1.FC Heidenheim 1846

Nelson Weiper – 1. FSV Maguncia 05

Malick Yalcouyé – SK Sturm Graz

Lamine Yamal – FC Barcelona

Kenan Yildiz – Juventus FC

Leny Yoro – Manchester United FC

Franco Mastantuono – Real Madrid

Marvin Young – Sparta Rotterdam

Warren Zaire-Emery – París Saint-Germain FC