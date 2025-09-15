Mastantuono es el único argentino nominado al Golden Boy
El joven futbolista participa por el galardón la mejor Sub 21 que juega en Europa y entrega Tuttosport.
15/09/2025 | 20:44Redacción Cadena 3
FOTO: Mastantuono en el Real Madrid.
El medio deportivo italiano Tuttosport entrega el galardón denominado "Golden Boy" al mejor futbolista Sub-21 que juega en el fútbol europeo.
Gracias a su llegada al Real Madrid y los partidos que ya disputó, Franco Mastantuono es el único argentino nominado a este galardón.
El Golden Boy Football Benchmark Index es un ranking que se lleva a cabo con los mejores jugadores nacidos a partir del 1 de enero de 2005 y en la última actualización una de las novedades es la del joven argentino surgido en River.
Así, Mastantuono se encuentra en el puesto 20 del ranking y es el segundo jugador más sudamericano mejor valorado por detrás de Estevao, brasileño del Chelsea que está en la decimoséptima posición.
Para valorar a los futbolistas en este ranking, la revista valora el rendimiento, el tiempo en cancha y la jerarquía del equipo en el que juega.
El número uno del ranking en el Golden Boy es Lamine Yamal, pero el crack del Barcelona no podrá ganarlo debido a que ya lo hizo el año pasado y no se puede repetir.
Por detrás de él viene Desiré Doué, estrella del PSG. El podio lo completa otro jugador del Barcelona, Pau Cubarsi.
Los únicos argentinos en quedarse con este premio fueron Lionel Messi y Sergio "Kun" Agüero.
La temporada de Mastantuono en el Real Madrid
El pibe surgido de River debutó con la camiseta del "Merengue" en el primer partido de la Liga ante el Osasuna cuando ingresó a los 68 minutos. Sus primeras apariciones con la del Real Madrid dejaron buenas sensaciones.
Tanto en la fecha dos, ante Real Oviedo, como en la tres, ante Mallorca, Mastantuono fue titular y jugó alrededor de 65 minutos en ambos partidos siendo destacado por Xabi Alonso.
En la cuarta fecha no tuvo minutos tras haber jugado con la Selección Argentina en la doble fecha de Eliminatorias.
El Real Madrid anunció su lista de convocados para el duelo de este martes ante el Olympique Marsella por la Champions League y Mastantuono está en ella.
Lectura rápida
¿Qué es el Golden Boy? Es un galardón que entrega el medio deportivo Tuttosport al mejor futbolista Sub-21 en Europa.
¿Quién es Franco Mastantuono? Es el único argentino nominado al Golden Boy por su actuación en el Real Madrid.
¿Cuándo se actualiza el ranking? El Golden Boy Football Benchmark Index se actualiza periódicamente, destacando a jugadores nacidos desde el 1 de enero de 2005.
¿Dónde se ubica Mastantuono en el ranking? Mastantuono ocupa el puesto 20 y es el segundo mejor valorado de Sudamérica.
¿Por qué no puede ganar Lamine Yamal? Lamine Yamal no puede repetir el galardón porque ya lo ganó el año pasado.