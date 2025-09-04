El increíble dato entre Messi y Mastantuono

Lionel Messi vive una noche especial en el Monumental enfrentando a Venezuela en el que es su último partido oficial en suelo argentino.

El astro argentino juega desde el arranque del partido, al igual que el joven de 18 años Franco Mastantuono quien le ganó la pulseada a Nico Paz.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El dato increíble entre el ídolo de la Selección y el joven recién llegado al Real Madrid es que cuando Messi debutó en Argentina, Mastantuono ni había nacido.

Lionel Messi debutó con la Selección argentina el 17 de agosto del 2005 en un amistoso contra Hungría en el que fue expulsado a los 45 segundos de haber ingresado.

Por su parte, Franco Mastantuono nació el 14 de agosto de 2007, casi dos años después del debut de Messi con la camiseta de Argentina.

El joven surgido de River debutó en la “Scaloneta” el 5 de junio de este año ante Chile por las Eliminatorias.