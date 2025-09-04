En vivo

El increíble dato entre Messi y Mastantuono

Los dos futbolistas juegan desde el arranque ante Venezuela en el Monumental por las Eliminatorias Sudamericanas. 

04/09/2025 | 21:40Redacción Cadena 3

FOTO: Mastantuono y Messi. (X)

Lionel Messi vive una noche especial en el Monumental enfrentando a Venezuela en el que es su último partido oficial en suelo argentino.

El astro argentino juega desde el arranque del partido, al igual que el joven de 18 años Franco Mastantuono quien le ganó la pulseada a Nico Paz.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El dato increíble entre el ídolo de la Selección y el joven recién llegado al Real Madrid es que cuando Messi debutó en Argentina, Mastantuono ni había nacido.

Lionel Messi debutó con la Selección argentina el 17 de agosto del 2005 en un amistoso contra Hungría en el que fue expulsado a los 45 segundos de haber ingresado.

Por su parte, Franco Mastantuono nació el 14 de agosto de 2007, casi dos años después del debut de Messi con la camiseta de Argentina.

El joven surgido de River debutó en la “Scaloneta” el 5 de junio de este año ante Chile por las Eliminatorias.

Lectura rápida

¿Qué evento se está describiendo? Se describe el último partido oficial de Lionel Messi en suelo argentino contra Venezuela.

¿Quiénes son los protagonistas del partido? Los protagonistas son Lionel Messi y Franco Mastantuono.

¿Cuándo debutó Lionel Messi con la Selección argentina? Lionel Messi debutó el 17 de agosto de 2005.

¿Dónde se llevó a cabo el partido? El partido se llevó a cabo en el Monumental.

¿Por qué es especial este partido para Messi? Es especial porque es su último partido oficial en suelo argentino.

