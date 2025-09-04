En vivo

El golazo de Messi ante Venezuela en su noche especial

El astro argentino anotó el 1-0 a los 39 minutos del primer tiempo con una gran definición. 

04/09/2025 | 21:17Redacción Cadena 3

FOTO: Messi anotó el 1-0 para Argentina. (Captura)

En una noche especial para Lionel Messi que juega su último partido oficial en suelo argentino, el astro puso el 1-0 en el marcador.

Messi rompió el cero a los 39 minutos con una gran definición ante el arquero Rafael Romo.

El gol de Lionel Messi llegó tras una gran jugada colectiva que comenzó en el medio del campo de juego.

Leandro Paredes filtró un pase de gran manera para Julián Álvarez que enganchó en el área y al ver a Messi al lado decidió pasársela.

El "10" la pinchó por arriba del arquero y tres defensores que intentaban detener el 1-0 de la selección, pero Messi la puso en el único lugar del arco que no había defensores para así marcar un nuevo gol con la "albiceleste".

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en el partido?
Lionel Messi anotó el 1-0 en su último partido oficial en suelo argentino.

¿Quién fue el arquero al que Messi le anotó?
El arquero fue Rafael Romo.

¿Cuándo se produjo el gol?
El gol se produjo a los 39 minutos del partido.

¿Cómo se gestó el gol de Messi?
Se gestó a través de una jugada colectiva iniciada por Leandro Paredes y Julián Álvarez.

¿Por qué es especial este partido para Messi?
Es especial porque es su último partido oficial en suelo argentino.

