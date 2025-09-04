El golazo de Messi ante Venezuela en su noche especial

En una noche especial para Lionel Messi que juega su último partido oficial en suelo argentino, el astro puso el 1-0 en el marcador.

Messi rompió el cero a los 39 minutos con una gran definición ante el arquero Rafael Romo.

El gol de Lionel Messi llegó tras una gran jugada colectiva que comenzó en el medio del campo de juego.

Leandro Paredes filtró un pase de gran manera para Julián Álvarez que enganchó en el área y al ver a Messi al lado decidió pasársela.

El "10" la pinchó por arriba del arquero y tres defensores que intentaban detener el 1-0 de la selección, pero Messi la puso en el único lugar del arco que no había defensores para así marcar un nuevo gol con la "albiceleste".

¡GOOOL DE ARGENTINA! ???? Una caricia de Paredes, el pase de Julián y una definición de Messi para cerrar el estadio ???



39' PT | ???? ARGENTINA 1 - 0 VENEZUELA ????



#ArgentinaXTelefe en https://t.co/S24R6EWDr8 con @giraltpablo, @jpvarsky y @sofimmartinez pic.twitter.com/lndX1BThvR — telefe (@telefe) September 5, 2025

