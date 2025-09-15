Nico Paz convirtió un golazo en el empate entre el Como y el Genoa

FOTO: Nico Paz convirtió en el empate entre el Como y el Genoa por la tercera fecha de la Serie A.

Como y Genoa igualaron 1 a 1 en el marco de la tercera fecha de la Serie A, en el estadio Giuseppe Sinigaglia, donde el autor del gol del equipo local fue el argentino Nico Paz.

El gol llegó a los 13 minutos del primer tiempo, cuando el argentino recibió un pase de Álvaro Morata, enganchó hacia su pierna izquierda y sacó un potente disparo desde fuera del área que dejó sin reacción al arquero Nicola Leali.

Fue el segundo gol de Paz en la temporada, tras haber convertido también en la primera jornada frente a Lazio, encuentro en el que además había dado una asistencia.

¡¡CLARO, PIBE!! ¡GOLAZO INFERNAL DE NICO PAZ PARA EL 1-0 DE COMO ANTE GENOA!



?? Mirá la #SerieA por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/g3svv3rw42 — SportsCenter (@SC_ESPN) September 15, 2025

Este regreso goleador tuvo un sabor especial para el mediocampista, ya que venía de sumar apenas nueve minutos con la Selección argentina en la última doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas.

El entrenador Lionel Scaloni lo utilizó en la victoria ante Venezuela en el estadio Monumental, pero luego no lo incluyó en la derrota en Guayaquil frente a Ecuador.

El desarrollo del encuentro mostró a un Como sólido en defensa y con la capacidad de golpear en los momentos claves. Genoa buscó el empate en la segunda mitad y lo consiguió tras la expulsión al español Jacobo Ramón a los 45 minutos.

Solo tres minutos después, en el tiempo adicional, el ingresado desde el banco Caleb Ekuban convirtió para darle la igualdad al conjunto visitante.

Con este resultado, Como finalizó en el noveno lugar con solo cuatro puntos y el Genoa quedó en el decimoquinto lugar solo con dos unidades.

Por otra parte, Hellas Verona y Cremonese no se sacaron ventajas e igualaron 0 a 0 en un duelo muy disputado en el estadio Marcantonio Bentegodi.

Ambos equipos tuvieron ocasiones para abrir el marcador, pero la falta de eficacia en los metros finales y la buena actuación de los arqueros evitaron que hubiera goles.

Hellas Verona intentó conseguir la victoria a través de los delanteros Giovane y Gift Orban, mientras que la visita respondió con las llegadas de Jeremy Sarmiento y el argentino Franco Vázquez, ambos ingresados en el complemento.

Con este punto, Hellas Verona suma en la pelea por mantener la categoría, aunque dejó pasar una buena oportunidad de afirmarse en casa, por lo que solo cuenta con dos puntos en el inicio de una nueva temporada en la liga italiana.

Cremonese, por su parte, rescató una igualdad valiosa como visitante, pero necesita sumar de a tres si desea seguir avanzando en lo más alto de la tabla, donde ya suma siete puntos y se ubica en el cuarto lugar.