Deportes

El Manchester City goleó al United en una nueva edición del clásico

El equipo del español Josep Guardiola superó sin problemas a su máximo rival.

14/09/2025 | 15:25Redacción Cadena 3

FOTO: Erling Haaland marcó dos de los tres goles de la victoria en el clásico.

El Manchester City goleó 3-0 al Manchester United, en condición de local, en el marco del clásico mancomuniano por la cuarta fecha de la English Premier League.

En el Eithad stadium, el equipo del español Josep Guardiola superó sin problemas a su clásico rival que no puede encontrar el rumbo en este inicio de temporada. Los 'Citizens' abrieron el marcador a los 18 minutos de juego con el gol de Phil Foden.

Sobre la izquierda del área, el delantero belga Jeremy Doku desbordó a fondo e intentó tirar un centro que rebotó en el mediocampista uruguayo Manuel Ugarte. Afortunadamente para Doku, la pelota le volvió a quedar a el que tiró el centro al punto penal donde Foden cabeceó cruzado y colocó la pelota en el ángulo derecho.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

En el complemento, el Manchester City aumentó la ventaja a los 8 minutos con el gol del noruego Erling Haaland. Tras una serie de toques en tres cuartos del campo del United, Foden tocó en corto para Doku que, en el borde del área, lo dejó mano a mano con el delantero nórdico con el arquero turco Altay Bayindir y el ex Borussia Dortmund de Alemania resolvió de gran manera al picársela sutilmente por encima al guardameta.

A los 14 minutos, nuevamente Haaland volvió a marcar y puso el 3-0 para el equipo de Guardiola. En campo rival, la defensa del Manchester United perdió la pelota ante el portugués Bernardo Silva que, rápidamente, metió el pase en profundidad para el noruego que se fue mano a mano en soledad ante Bayindir que achicó pero nada pudo hacer ante el remate raso y colocado de Haaland.

Así, el Manchester City sumó su segundo triunfo en el torneo y alcanzó la octava posición con seis puntos. Por su parte, el equipo del portugués Ruben Amorim cayó al decimocuarto lugar de la tabla con cuatro unidades.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

En el otro partido de la jornada, el Liverpool le ganó agónicamente 1-0 al Burnley en Turf Moor con gol del egipcio Mohamed Salah para el equipo que es líder con puntaje perfecto y contó con la presencia del argentino Alexis Mac Allister desde el inicio.

Lectura rápida

¿Qué resultado se dio en el clásico mancomuniano? El Manchester City venció 3-0 al Manchester United.

¿Quiénes marcaron los goles del partido? Los goles fueron anotados por Phil Foden y Erling Haaland.

¿Dónde se llevó a cabo el partido? El partido se jugó en el Eithad stadium.

¿Cuál es la posición del Manchester City en la tabla? El Manchester City alcanzó la octava posición con seis puntos.

¿Qué otro partido se mencionó en la nota? Se destacó la victoria del Liverpool 1-0 ante el Burnley.

[Fuente: Noticias Argentinas]

