FOTO: Real Madrid le ganó a Real Sociedad y es líder de LaLiga.

El Real Madrid logró una importante victoria en el Reale Arena al imponerse 2-1 a la Real Sociedad, por la cuarta jornada de LaLiga.

El encuentro comenzó con mucha intensidad y apenas a los dos minutos Arda Güler vio anulado un gol por un ajustado fuera de juego de Mbappé. El francés, muy activo en el inicio, volvió a aparecer a los 12 minutos para aprovechar un error en la salida de Mikel Goti y definir con frialdad ante Álex Remiro, marcando el 1-0.

El conjunto local respondió con aproximaciones de Barrenetxea, pero la defensa merengue y Courtois se mostraron firmes para mantener la ventaja. El partido se complicó para el equipo de Xabi Alonso en el minuto 32, cuando Dean Huijsen fue expulsado por una dura falta sobre Oyarzabal, lo que obligó al Madrid a reordenarse defensivamente.

Sin embargo, el segundo golpe llegó antes del descanso: en el minuto 44, Arda Güler amplió la ventaja tras una gran asistencia de Mbappé en una jugada a balón parado, silenciando al público local.

En el complemento, la Real Sociedad salió decidida a buscar el descuento y lo encontró rápidamente. A los 11 minutos, Mikel Oyarzabal convirtió de penal y puso el 1-2.

El equipo local adelantó líneas y acorraló por momentos al Madrid, que tuvo que apelar a su experiencia para soportar la presión en inferioridad numérica.

Finalmente, el Real Madrid sostuvo el resultado y se quedó con tres puntos fundamentales que lo mantienen con puntaje ideal, sumando su cuarta victoria consecutiva en el inicio de LaLiga.

Con 12 unidades, los “Merengues” son líderes en solitario y llegan con confianza al debut en la UEFA Champions League frente al Olympique de Marsella, donde buscarán iniciar con el pie derecho su camino en la competición continental.

Por otro lado, en el primer turno de la jornada, el Getafe superó al Real Oviedo 2-0 con goles de Borja Mayoral y Mario Martín, y se posiciona momentáneamente en la tercera posición con nueve puntos.

La visita sumó otra derrota llegando a la tercera en el campeonato y solamente pudo conseguir una victoria hasta el momento, por lo que sigue en la zona baja de la tabla.