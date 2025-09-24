El Chipi Barijho se descompensó y lo trasladaron de urgencia

El ex futbolista de Boca y director técnico de la séptima división del club, Antonio “Chipi” Barijho, se descompensó cuando presenciaba el partido de la Reserva ante Newell´s Old Boys en el Predio de Ezeiza y fue llevado de urgencia a un sanatorio.

El dos veces campeón del mundo con Boca sintió un fuerte dolor en el pecho cuando observaba el encuentro y la ambulancia actuó de inmediato, llevándolo de urgencia a un sanatorio.

El incidente se dio minutos antes del inicio del partido del Torneo Clausura de Reserva de la Liga Profesional donde Boca, segundo con 20 puntos, recibia a Newell´s Old Boys en el Predio que el club azul y oro posee en el partido bonaerense de Ezeiza.

Al descompensarse, el ex jugador de Huracán e Independiente fue atendido de inmediato por la ambulancia presente en el Predio y lo trasladó cuanto antes a un centro de salud donde se confirmó que el ex delantero no perdió la consciencia. Por esta situación, se demoró el inició del encuentro entre el ´Xeneize´ y la ´Lepra´.

El ex futbolista de 48 años dirige la séptima división de Boca desde 2019, club al llegó en 1998 y jugó hasta 2002, período en el que conquistó cuatro torneos locales, dos Copas Libertadores de América y dos Copas Intercontinentales.