Deportes

Crisis en Colón: incidentes con los hinchas en el regreso a los entrenamientos

Los aficionados del "Sabalero" se autoconvocaron en el predio ante la critica realidad del equipo en la Primera Nacional. 

15/09/2025 | 17:40Redacción Cadena 3

FOTO: Incidentes en el predio de Colón.

  1.

    Audio. Crisis en Colón: incidentes con los hinchas en el regreso a los entrenamientos

    Viva la Radio

    Episodios

Colón de Santa Fe vive duros momentos ya que se encuentra decimosexto en la zona B de la Primera Nacional tras volver a caer esta fecha ante Talleres de Remedios de Escalada.

Los futbolistas del "Sabalero" regresaron este lunes a los entrenamientos y se convocó una manifestación de hinchas autoconvocados en el predio de entrenamiento, la misma terminó en incidentes.

Imágenes recabadas muestran a algunos hinchas subidos al portón principal y rompiendo un portón lateral del predio. Testigos indican que llegaron integrantes de la barra, encapuchados, lo que intensificó la situación.

La policía intervino utilizando balas de goma para dispersar a los manifestantes.

Al menos tres personas fueron detenidas por los incidentes ocurridos en el predio.

Mientras tanto, los jugadores del club se encontraban entrenando en el momento de los disturbios. La llegada de la policía provocó una persecución de hinchas.

Informe de Matías Arrieta.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió con Colón de Santa Fe?
Colón de Santa Fe está en el puesto decimosexto de la zona B de la Primera Nacional tras perder contra Talleres de Remedios de Escalada.

¿Quiénes participaron en la manifestación?
La manifestación fue convocada por hinchas autoconvocados del club.

¿Cuándo se llevaron a cabo los incidentes?
Los incidentes ocurrieron el lunes durante el regreso a los entrenamientos de los futbolistas.

¿Dónde sucedieron los disturbios?
Los disturbios sucedieron en el predio de entrenamiento de Colón de Santa Fe.

¿Cómo reaccionó la policía?
La policía intervino utilizando balas de goma para dispersar a los manifestantes y detuvo a al menos tres personas.

