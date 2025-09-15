Crisis en Colón: incidentes con los hinchas en el regreso a los entrenamientos

Colón de Santa Fe vive duros momentos ya que se encuentra decimosexto en la zona B de la Primera Nacional tras volver a caer esta fecha ante Talleres de Remedios de Escalada.

Los futbolistas del "Sabalero" regresaron este lunes a los entrenamientos y se convocó una manifestación de hinchas autoconvocados en el predio de entrenamiento, la misma terminó en incidentes.

Imágenes recabadas muestran a algunos hinchas subidos al portón principal y rompiendo un portón lateral del predio. Testigos indican que llegaron integrantes de la barra, encapuchados, lo que intensificó la situación.

La policía intervino utilizando balas de goma para dispersar a los manifestantes.

Al menos tres personas fueron detenidas por los incidentes ocurridos en el predio.

Mientras tanto, los jugadores del club se encontraban entrenando en el momento de los disturbios. La llegada de la policía provocó una persecución de hinchas.

Informe de Matías Arrieta.