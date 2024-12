Angustia en Italia: suspendieron Fiorentina-Inter tras el colapso de un jugador

El jugador de la Fiorentina Edoardo Bove, de 22 años, sufrió una descompensación que lo hizo desmayar en pleno terreno de juego, en el partido que disputaban esta tarde ante el Inter de Milán.

Cuando iban pocos minutos del partido, el mediocampista pareció agacharse para atarse los botines, pero terminó cayendo inconsciente sobre el césped.

Ante la preocupación reinante entre los demás jugadores y los espectadores del partido, un grupo de futbolistas de ambos clubes se reunió alrededor del jugador, para evitar que las cámaras pudieran tomar imágenes sensibles, como ya se ha visto, por ejemplo, en la Eurocopa 2021, cuando se había desplomado el volante danés Christian Eriksen.

Tras la llegada de la ambulancia, el volante fue llevado de emergencia al hospital más cercano, donde se confirma que recuperó la consciencia y ya puede respirar por sus propios medios.

De todas formas, el jugador permanecerá en el hospital para ser sometido a estudios que puedan determinar el motivo de su descompensación durante la práctica deportiva.

El partido entre Fiorentina e Inter quedó suspendido y todavía no se determinó una fecha de reanudación.

ACF e l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Careggi comunicano che il calciatore Edoardo Bove, soccorso in campo a seguito della perdita di coscienza occorsa durante la gara #FiorentinaInter, si trova attualmente in sedazione farmacologica ricoverato in terapia intensiva. pic.twitter.com/EYCzhWWQm5