Richard Tavares, ex Boca y uruguayo, sorprende con su nuevo rol en una agencia de quinielas

La trayectoria de Richard Edunio Tavares es un ejemplo de superación y reinvención. Este defensor central, con el corazón "charrúa", tuvo un recorrido notorio en el fútbol argentino, pasando por diversos clubes de ascenso hasta recibir la oportunidad de jugar en Boca. Actualmente, tras su retiro, ha optado por dejar esa etapa atrás y gestionar su propio negocio.

Desde que colgó los botines, Tavares ha cambiado radicalmente su estilo de vida. Se encuentra muy cómodo y no tiene planes de regresar al ámbito futbolístico, pues se siente pleno con su día a día. Aunque obtuvo el título de director técnico, decidió distanciarse del deporte por no ser su verdadera pasión.

Tras regresar a Argentina tras sus años en México, Tavares encontró nuevas oportunidades en el ámbito empresarial. Reside en el barrio de La Paternal, donde por las mañanas se encarga de una agencia de quiniela. Además, por las tardes, administra una tienda de repuestos de automóviles en la zona de Warnes. A pesar de los cambios drásticos en su vida, Tavares disfruta de una vida anónima y tranquila.

El recorrido futbolístico de Richard Edunio Tavares

Efectuó su debut futbolístico en Montevideo Wanderers, lo que le permitió dar el salto al ascenso argentino. En sus propias palabras, "Desde que me fui a los 14 años, solo volví a mi lugar de nacimiento una vez. Me siento un argentino más".

Tavares comenzó su carrera en All Boys en 1983 y luego se puso la camiseta de Racing de Córdoba, Chaco For Ever y Sportivo Italiano, hasta que llegó su gran oportunidad con el "Xeneize".

Confirmado como un defensor sólido y con gran juego aéreo, Tavares tuvo dificultades para consolidarse en Boca. Él mismo expresa que llevar la camiseta azul y oro implica enfrentar retos únicos y presiones intensas, un desafío significativo para cualquier jugador.

Su debut en Boca se produjo en 1987 en un amistoso en Mar del Plata contra River, donde conquistó el cariño del público por su entrega y compromiso, alineándose con el estilo combativo del equipo de La Ribera. Un dato curioso es que Tavares nunca perdió un Superclásico durante su trayectoria.

En 1989, concluyó su etapa en Boca, sumando 84 partidos y anotando 3 goles. Posteriormente, se unió a Quilmes antes de continuar su carrera en el exterior.

Su paso por el fútbol mexicano fue significativo, jugando durante una década en clubes como Monterrey, Puebla, Tamaulipas y Veracruz. A los 36 años, decidió retirarse debido a una lesión en el tendón de Aquiles.