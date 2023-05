Los "Bookfluencers" ganan lugar en los espacios literarios

Por Lucía Fernández Cívico

En la edición 47 de la Feria del Libro, los Bookfluencers tienen su lugar.

Desde Entrelíneas, hablamos con Nadia Rivero (@nyx.libros), sobre su trabajo como “agitadora de lecturas” y su participación en la feria.

¿Cómo podrías describir el trabajo de una “bookfluencer”?

- Bookfluencers es un término que, si bien engloba todo lo que es recomendar libros, está un poco más apuntado a juveniles; yo soy un poquito más grande así que prefiero hablar de promotores de lectura, agitadores de lectura, y es justamente eso: tratar de acercar a la gente a las lecturas, a veces se hace a través de las editoriales, de distribuidoras y a veces meramente con los libros que tenés en tu casa, compartir la experiencia propia de la lectura y tratar de que la gente se acerque un poco más a los libros.

¿De qué manera estás cubriendo y viviendo esta edición de la Feria del Libro?

- Este año, lo que se hizo en la feria que fue distinto al año pasado, que yo también la cubrí, fue separar prensa de bookfluencers, se abrió un espacio específico de bookfluencers. Y lo que estoy haciendo es ir a recorrer antes de que abra al público, generar contenido, hablar con los editores, las distribuidoras, pero el ida y vuelta es lo que más me gusta, entonces lo que hice fue buscar un box en mi cuenta de Instagram y tratar de hacer un trabajo detectivesco, sobre todo para la gente que no está en Capital, o que no está en el país, y tratar de responder a las inquietudes de esas personas.

En tu cuenta propones un reto lector 2023, ¿de qué se trata?

- Este año es la primera vez que hago un reto lector y lo hago sobre la ciencia ficción. Tratar de jugar con la Ciencia Ficción, no el sentido de esta cuestión de “escapismo” que nos brinda la ciencia ficción, sino al revés, para tratar de pensar la realidad cotidiana desde otros puntos de vista. Entonces propongo lecturas y autores específicos en torno a esa temática, por ejemplo, en mayo vamos a hablar de política, de sátira, es decir la ciencia ficción vinculada a esos temas.

Para agendar:

Domingo 7 de mayo a las 16 en la Sala Sábato: Nadia Rivero de @nyx.libros junto a Ceci Bona de @porqueleerok y Luciana Gallo de @lulegallo, van a hablar de tecnología y libros junto a @eryxcoop, una empresa cooperativa de Software, en la presentación de la aplicación “Quo, para llevar tu experiencia lectora al siguiente nivel”.

Viernes 12 de mayo, a las 19.30 en la sala José Hernández: “Menú de libros: bookfluencers dialogan con el público intercambiando lecturas, mezclados en la platea”

Participan: Valen PM, Manu Endlessbooks, Agus Nini, Emi D''Angelo, América Vespucia, Ponja Goya