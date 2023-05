Family Search: una de las novedades que ayuda a personas a descubrir sus raíces

Por Lucía Fernández Cívico

Una de las novedades en el predio de la Rural es la presencia de Family Search, una organización internacional -sin fines de lucro- dedicada a ayudar a todas las personas a descubrir la historia de su familia.

En diálogo con Entrelíneas, Pablo Schpilman, el gerente de marketing de la ONG, contó más sobre esta iniciativa.

¿Qué es FamilySearch y cómo funciona? Es la primera vez que están en la Feria del Libro…

- Sí, es la primera vez que estamos en la Feria del Libro, estamos muy contentos, invitamos a todos a visitarnos, estamos en el stand número 116 del pabellón azul. FamilySearch se dedica a preservar los registros de la historia y que tengan valor genealógico, que nos permitan unir a las familias, es el propósito de FamilySearch. Es decir, nosotros hacemos acuerdos con los dueños de los archivos, Por ejemplo, un registro civil, un registro parroquial, el Archivo General de la Nación. Vamos con nuestros equipos, digitalizamos esos documentos uno por uno. Esos documentos se suben a nuestra plataforma, FamilySearch.org. Y luego tenemos millones de voluntarios alrededor del mundo que tipean, transcriben en un proceso que nosotros llamamos indexación, los datos que están en esas actas. Entonces, por ejemplo, si busco a mi bisabuelo, está su acta de nacimiento, nosotros la digitalizamos y entonces, si dentro de FamilySearch escribo el nombre de mi bisabuelo, luego “Enter”, como resultado puedo visualizar esa acta de nacimiento desde la comodidad de mi computadora, sin tener que ir hasta el registro civil o, en algunos casos, en otro país o en otra provincia.

Además, estuvimos viendo imágenes de árboles genealógicos…

- Claro, las personas en nuestra plataforma también pueden subir sus árboles genealógicos: es colaborativo. Es decir, mientras yo voy cargando mi árbol, puede ser que otro usuario tenga un antepasado en común conmigo y cuando yo llego a ese usuario y me lo encuentro a ese antepasado común, veo que hay un montón de otros primos y descendientes que yo podía no conocer o de golpe digo: “¡Ah, mirá!” Mi primo Diego de Comodoro Rivadavia estaba cargando información que yo no sabía que existía, ¿no? Y como todos sabemos, siempre hay alguien en la familia, alguna abuela, alguna tía, que tiene toda esa información. Y también en FamilySearch se pueden subir en la sección recuerdos las fotos familiares también, que a veces también es muy interesante.

¿Decías que esto funciona alrededor del mundo, cómo es eso, y desde cuándo existe FamilySearch?

- FamilySearch empezó a operar en el año 1894, en ese momento con el nombre de Sociedad Genealógica de Utah, luego con los años se buscó un nombre más comercial, que se entendiera, en este caso FamilySearch que es la traducción literal de búsqueda de familia, que es lo que nosotros hacemos. Una cosa interesante es que FamilySearch es una organización sin fines de lucro, es decir que todo lo que hacemos es gratis, tanto para el usuario que carga su árbol genealógico, como para el dueño del archivo al cual nosotros vamos y le digitalizamos sus propios documentos. Esto se hace con imágenes de altísima resolución. Se puede hacer mucho zoom y ver el documento con mucho detalle. La idea es que quede preservado, ¿no es cierto? A través de la digitalización, un registro que quizás está en un lugar -no muy bien cuidado- con algún tipo de bicho, con humedad, se va deteriorando y se pierde esa historia. En este caso, nosotros llegamos, digitalizamos y eso queda conservado en un servidor con seguridad, con backup.

Para más información podés ingresar a: https://www.familysearch.org/