El Campo Hoy

Corteva impulsa sostenibilidad y productividad en la agricultura global

El equipo de Cadena 3 visitó la sede en Johnston, Estados Unidos, para conocer los avances tecnológicos que están transformando el futuro de la agricultura.  

22/08/2025 | 17:09Redacción Cadena 3

FOTO: Corteva impulsa sostenibilidad y productividad en la agricultura global

Cadena 3 tuvo la oportunidad de visitar la casa central de Corteva Agriscience en Johnston, Iowa, Estados Unidos, un epicentro de innovación dedicado a revolucionar la agricultura mundial. 

La compañía, líder en soluciones agrícolas, abrió sus puertas para mostrar cómo sus avances en semillas, protección de cultivos y tecnologías digitales están impulsando la productividad y sostenibilidad en el campo.

Durante el recorrido, se destacaron las iniciativas de Corteva para desarrollar semillas con tecnologías de punta que optimizan el rendimiento de los cultivos, así como soluciones para el control de malezas, plagas y enfermedades

La visita incluyó un acercamiento a los laboratorios y centros de investigación donde se gestan innovaciones que buscan responder a los desafíos agrícolas del siglo XXI, como el cambio climático y la seguridad alimentaria.

Corteva está comprometida con poner a los productores y consumidores en el centro de la agricultura. Nuestra misión es proteger el suministro global de alimentos y preservar la tierra para las futuras generaciones”, señaló un representante de la compañía durante la visita.

El equipo de Cadena 3 también tuvo acceso a las instalaciones del Johnston Global Business Center, un punto clave para las operaciones globales de Corteva, donde se coordinan esfuerzos para llevar soluciones agrícolas a más de 54 países

/Inicio Código Embebido//Fin Código Embebido/

La visita subrayó el impacto de la empresa en Argentina, donde colabora con pequeños productores en provincias como Salta y Corrientes a través del programa Prospera Argentina, fortaleciendo el sistema de mercado local.

Informe de Gustavo Gigena

Lectura rápida

¿Qué visitó Cadena 3?
La casa central de Corteva Agriscience en Johnston, Iowa, Estados Unidos.

¿Quién es Corteva Agriscience?
Una compañía líder en soluciones agrícolas que desarrolla semillas, protección de cultivos y tecnologías digitales.

¿Cuándo se realizó la visita?
La fecha específica no se menciona en el artículo.

¿Dónde se coordina el negocio global de Corteva?
En el Johnston Global Business Center, que gestiona operaciones en más de 54 países.

¿Por qué es importante la visita?
Destaca el compromiso de Corteva con la sostenibilidad y su impacto en Argentina a través del programa Prospera Argentina.

