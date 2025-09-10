Un Newell's urgido recibe a Atlético Tucumán y mira de reojo a Belgrano

Con el sabor amargo de la derrota aún fresco y la urgencia de levantar la cabeza, Newell''s Old Boys se prepara para un nuevo desafío en el Coloso Marcelo Bielsa. El próximo viernes, desde las 21:15, recibirá a Atlético Tucumán en lo que será su segundo partido consecutivo de local en el torneo, un duelo clave para un equipo que todavía no conoce la victoria en su fortín en lo que va del semestre y que carga con la presión de un presente irregular.

El equipo dirigido por Cristian “Ogro” Fabbiani viene de caer ante Barracas Central y en el clásico, resultado que golpeó la moral y que puso en evidencia las falencias que el técnico busca corregir a contrarreloj.

Pero la mente no está puesta solo en el Torneo Clausura; en el horizonte inmediato se recorta otro compromiso de alta exigencia: el miércoles 17 deberá enfrentar a Belgrano de Córdoba por la Copa Argentina, un partido que agrega una capa más de complejidad a la planificación.

Para el duelo ante el “Decano”, Fabbiani tiene aún un último entrenamiento, programado para este jueves, para definir el esquema táctico. La principal incógnita reside en el sistema defensivo. Según pudo conocerse, el cuerpo técnico evalúa volver a una línea de tres o insistir con una línea de cuatro.

De optar por los cuatro en el fondo, la formación que se baraja según la información disponible sería con Lucas Espinosa en el arco; una defensa compuesta por Gustavo Montero, Cristian Lollo, Víctor Cuesta y Ángel Tabares; con Franco Reggiardo cumpliendo la función de mediocampista central de marca; Mauro Banega y Tomás Maroni en los carriles internos del mediocampo; Pablo Orozco por una banda y el recién llegado José Colman por la otra; y arriba, en ataque, se probó con Ignacio Chiaverano y Pablo Benedetto.

Una baja segura para el partido será la de Charly “Cocoliso” González. El delantero está “más afuera que adentro” por un tema personal, según confirmaron fuentes del club, lo que significa un duro golpe para las aspiraciones ofensivas del “Ogro”.

El partido se presenta, entonces, como una oportunidad inmejorable para cortar la mala racha local y llegar con mejor ánimo al crucial encuentro de copa.

La hinchada leprosa, que llenará una vez más el Coloso, espera ver una reacción contundente de un equipo que necesita, más que nunca, de los tres puntos para reconectar con la victoria y calmar las aguas.