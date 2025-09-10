Un Newell's urgido recibe a Atlético Tucumán y mira de reojo a Belgrano
En un Coloso que seguramente esté tan lleno como exigente, este viernes la “Lepra” será local ante el “Decano”. Con dos derrotas consecutivas y aún sin ganar en casa en el semestre, urge la victoria.
10/09/2025 | 21:07Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Newell's prepara los duelos ante Atlético Tucumán y Belgrano: dos finales.
FOTO: Un Newell's urgido recibe a Atlético Tucumán y mira de reojo a Belgrano.
Con el sabor amargo de la derrota aún fresco y la urgencia de levantar la cabeza, Newell''s Old Boys se prepara para un nuevo desafío en el Coloso Marcelo Bielsa. El próximo viernes, desde las 21:15, recibirá a Atlético Tucumán en lo que será su segundo partido consecutivo de local en el torneo, un duelo clave para un equipo que todavía no conoce la victoria en su fortín en lo que va del semestre y que carga con la presión de un presente irregular.
El equipo dirigido por Cristian “Ogro” Fabbiani viene de caer ante Barracas Central y en el clásico, resultado que golpeó la moral y que puso en evidencia las falencias que el técnico busca corregir a contrarreloj.
/Inicio Código Embebido/
Torneo Clausura. Boletín de Calificaciones de la derrota de Newells ante Barracas Central
La "Lepra" no encuentra el rumbo y cayó 2-1 como local ante el "Guapo". Claudio Giglioni analizó el funcionamiento del equipo de Fabbiani en su clásico segmento en Estadio 3 por Cadena 3 Rosario.
/Fin Código Embebido/
Pero la mente no está puesta solo en el Torneo Clausura; en el horizonte inmediato se recorta otro compromiso de alta exigencia: el miércoles 17 deberá enfrentar a Belgrano de Córdoba por la Copa Argentina, un partido que agrega una capa más de complejidad a la planificación.
Para el duelo ante el “Decano”, Fabbiani tiene aún un último entrenamiento, programado para este jueves, para definir el esquema táctico. La principal incógnita reside en el sistema defensivo. Según pudo conocerse, el cuerpo técnico evalúa volver a una línea de tres o insistir con una línea de cuatro.
/Inicio Código Embebido/
Torneo federal. Se confirmó fecha, horario y sede para Newells – Belgrano por Copa Argentina
La “Lepra” y el “Pirata” se enfrentarán por los cuartos de final del torneo en La Pedrera de San Luis.
/Fin Código Embebido/
De optar por los cuatro en el fondo, la formación que se baraja según la información disponible sería con Lucas Espinosa en el arco; una defensa compuesta por Gustavo Montero, Cristian Lollo, Víctor Cuesta y Ángel Tabares; con Franco Reggiardo cumpliendo la función de mediocampista central de marca; Mauro Banega y Tomás Maroni en los carriles internos del mediocampo; Pablo Orozco por una banda y el recién llegado José Colman por la otra; y arriba, en ataque, se probó con Ignacio Chiaverano y Pablo Benedetto.
Una baja segura para el partido será la de Charly “Cocoliso” González. El delantero está “más afuera que adentro” por un tema personal, según confirmaron fuentes del club, lo que significa un duro golpe para las aspiraciones ofensivas del “Ogro”.
/Inicio Código Embebido/
Fútbol. Todo lo que hay que saber para el cruce de Belgrano y Newells en San Luis
El "Pirata" y la "Lepra" se enfrentarán el miércoles 17 por los cuartos de final de la Copa Argentina.
/Fin Código Embebido/
El partido se presenta, entonces, como una oportunidad inmejorable para cortar la mala racha local y llegar con mejor ánimo al crucial encuentro de copa.
La hinchada leprosa, que llenará una vez más el Coloso, espera ver una reacción contundente de un equipo que necesita, más que nunca, de los tres puntos para reconectar con la victoria y calmar las aguas.