Se confirmó fecha, horario y sede para Newell's – Belgrano por Copa Argentina
La “Lepra” y el “Pirata” se enfrentarán por los cuartos de final del torneo en La Pedrera de San Luis.
04/09/2025 | 17:45Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Estadio La Pedrera, en San Luis. (Foto:Copa Argentina)
Finalmente, la Copa Argentina confirmó que el partido por cuartos de final del torneo entre Newell’s Old Boys de Rosario y Belgrano de Córdoba se jugará en el estadio La Pedrera de San Luis el miércoles 17 de septiembre.
/Inicio Código Embebido/
?? SEDE Y HORARIO CONFIRMADOS@Newells ?? @Belgrano— Copa Argentina AXION energy (@Copa_Argentina) September 4, 2025
?? Cuartos de Final
??? Miércoles 17/9
? 18 hs
??? Estadio Único La Pedrera (San Luis)#CopaArgentinaAXIONenergy ??????#NuestraCopa ?? https://t.co/9AJn6AWZIl pic.twitter.com/9Dq0aG12Sd
/Fin Código Embebido/
El duelo entre la “Lepra” y el “Pirata” por los cuartos del torneo se llevará a cabo desde las 18.
El equipo rosarino llegó a esta instancia de la copa tras eliminar a Atlético Tucumán por 3-2 en los octavos de final.
/Inicio Código Embebido/
Copa Argentina. Boletín de Calificaciones de la victoria de Newells ante Atlético Tucumán
La "Lepra" derrotó 3-2 al "Decano" y avanzó a 4tos de final de Copa Argentina, donde enfrentará a Belgrano. Gonzalo Calvigioni analizó el funcionamiento del equipo de Fabbiani en Cadena 3 Rosario.
/Fin Código Embebido/
Por su parte, los cordobeses dejaron en el camino a Independiente con un triunfo 2-0 en el Gigante de Arroyito en la ronda anterior.
El ganador enfrentará al vencedor del duelo entre Argentinos Juniors y Lanús, que jugarán el 8 de septiembre.