Estadio 3 Notas

Se confirmó fecha, horario y sede para Newell's – Belgrano por Copa Argentina

La “Lepra” y el “Pirata” se enfrentarán por los cuartos de final del torneo en La Pedrera de San Luis.    

04/09/2025 | 17:45Redacción Cadena 3 Rosario

FOTO: Estadio La Pedrera, en San Luis. (Foto:Copa Argentina)

Finalmente, la Copa Argentina confirmó que el partido por cuartos de final del torneo entre Newell’s Old Boys de Rosario y Belgrano de Córdoba se jugará en el estadio La Pedrera de San Luis el miércoles 17 de septiembre.

El duelo entre la “Lepra” y el “Pirata” por los cuartos del torneo se llevará a cabo desde las 18.

El equipo rosarino llegó a esta instancia de la copa tras eliminar a Atlético Tucumán por 3-2 en los octavos de final.

Por su parte, los cordobeses dejaron en el camino a Independiente con un triunfo 2-0 en el Gigante de Arroyito en la ronda anterior.

El ganador enfrentará al vencedor del duelo entre Argentinos Juniors y Lanús, que jugarán el 8 de septiembre.

