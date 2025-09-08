En vivo

Deportes

Todo lo que hay que saber para el cruce de Belgrano y Newell's en San Luis

El "Pirata" y la "Lepra" se enfrentarán el miércoles 17 por los cuartos de final de la Copa Argentina. 

08/09/2025 | 15:41Redacción Cadena 3

FOTO: La Pedrera se prepara para el partido. (Foto:Agencia San Luis)

Belgrano y Newell´s se enfrentarán por los cuartos de final de la Copa Argentina el miércoles 17 de septiembre, en el Estadio Único del Parque La Pedrera, de San Luis.

El duelo entre el “Pirata” y la “Lepra” por los cuartos del torneo se llevará a cabo desde las 18.

El "Pirata" llegó a esta instancia tras eliminar a Independiente y a Defensores de Belgrano, este último en La Pedrera, donde volverá a jugar por cuartos de final.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Por su parte, la "Lepra" llegó a esta instancia tras dejar en el camino a Defensa y Justicia en 32avos y a Atlético Tucumán en octavos. 

Tal como ocurre en cada encuentro de la Copa Argentina, la venta de entradas se realizará a través de la plataforma DeporTick. Los precios y la fecha de inicio para la venta serán informados en las próximas horas por la organización.

El ganador enfrentará al vencedor del duelo entre Argentinos Juniors y Lanús que jugarán este lunes 8 de septiembre.  

Lectura rápida

¿Qué se disputará? Cuartos de final de la Copa Argentina.

¿Quiénes se enfrentarán? Belgrano y Newell´s.

¿Cuándo será el partido? El miércoles 17 de septiembre a las 18.

¿Dónde se jugará? En el Estadio Único del Parque La Pedrera, San Luis.

¿Cómo se venden las entradas? A través de la plataforma DeporTick, con precios y fechas a confirmar.

