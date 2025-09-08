Todo lo que hay que saber para el cruce de Belgrano y Newell's en San Luis

FOTO: La Pedrera se prepara para el partido. (Foto:Agencia San Luis)

Belgrano y Newell´s se enfrentarán por los cuartos de final de la Copa Argentina el miércoles 17 de septiembre, en el Estadio Único del Parque La Pedrera, de San Luis.

El duelo entre el “Pirata” y la “Lepra” por los cuartos del torneo se llevará a cabo desde las 18.

El "Pirata" llegó a esta instancia tras eliminar a Independiente y a Defensores de Belgrano, este último en La Pedrera, donde volverá a jugar por cuartos de final.

Por su parte, la "Lepra" llegó a esta instancia tras dejar en el camino a Defensa y Justicia en 32avos y a Atlético Tucumán en octavos.

Tal como ocurre en cada encuentro de la Copa Argentina, la venta de entradas se realizará a través de la plataforma DeporTick. Los precios y la fecha de inicio para la venta serán informados en las próximas horas por la organización.

El ganador enfrentará al vencedor del duelo entre Argentinos Juniors y Lanús que jugarán este lunes 8 de septiembre.