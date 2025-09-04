Copa Argentina confirmó fecha, horario y sede para Belgrano-Newell´s
El “Pirata” y la “Lepra” se enfrentarán por los cuartos de final del torneo en La Pedrera de San Luis.
04/09/2025 | 16:19Redacción Cadena 3
FOTO: Estadio La Pedrera, en San Luis. (Foto:Copa Argentina)
Finalmente, la Copa Argentina confirmó que el partido por cuartos de final del torneo entre Belgrano y Newell´s se jugará en el estadio La Pedrera de San Luis el miércoles 17 de septiembre.
El duelo entre el “Pirata” y la “Lepra” por los cuartos del torneo se llevará a cabo desde las 18.
/Inicio Código Embebido/
?? SEDE Y HORARIO CONFIRMADOS@Newells ?? @Belgrano— Copa Argentina AXION energy (@Copa_Argentina) September 4, 2025
?? Cuartos de Final
??? Miércoles 17/9
? 18 hs
??? Estadio Único La Pedrera (San Luis)#CopaArgentinaAXIONenergy ??????#NuestraCopa ?? https://t.co/9AJn6AWZIl pic.twitter.com/9Dq0aG12Sd
/Fin Código Embebido/
El equipo de Ricardo Zielinski llegó a esta instancia de la copa tras eliminar a Independiente en el Gigante de Arroyito por 2-0 en la ronda anterior.
Por su parte, Newell´s eliminó a Atlético Tucumán por 3-2 en los octavos de final de la copa.
El ganador enfrentará al vencedor del duelo entre Argentinos Juniors y Lanús que jugarán el 8 de septiembre.
