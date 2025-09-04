En vivo

Deportes

Copa Argentina confirmó fecha, horario y sede para Belgrano-Newell´s

El “Pirata” y la “Lepra” se enfrentarán por los cuartos de final del torneo en La Pedrera de San Luis. 

04/09/2025 | 16:19Redacción Cadena 3

FOTO: Estadio La Pedrera, en San Luis. (Foto:Copa Argentina)

Finalmente, la Copa Argentina confirmó que el partido por cuartos de final del torneo entre Belgrano y Newell´s se jugará en el estadio La Pedrera de San Luis el miércoles 17 de septiembre.

El duelo entre el “Pirata” y la “Lepra” por los cuartos del torneo se llevará a cabo desde las 18.

El equipo de Ricardo Zielinski llegó a esta instancia de la copa tras eliminar a Independiente en el Gigante de Arroyito por 2-0 en la ronda anterior.

Por su parte, Newell´s eliminó a Atlético Tucumán por 3-2 en los octavos de final de la copa. 

El ganador enfrentará al vencedor del duelo entre Argentinos Juniors y Lanús que jugarán el 8 de septiembre

Lectura rápida

¿Qué partido se jugará en la Copa Argentina? El partido por cuartos de final entre Belgrano y Newell´s.

¿Quién es el entrenador de Belgrano? El entrenador de Belgrano es Ricardo Zielinski.

¿Cuándo se jugará el partido? El partido se jugará el miércoles 17 de septiembre.

¿Dónde se llevará a cabo el encuentro? El encuentro se llevará a cabo en el estadio La Pedrera de San Luis.

¿Cómo llegaron los equipos a esta instancia? Belgrano eliminó a Independiente y Newell´s eliminó a Atlético Tucumán.

