Copa Argentina confirmó fecha, horario y sede para Belgrano-Newell´s

Finalmente, la Copa Argentina confirmó que el partido por cuartos de final del torneo entre Belgrano y Newell´s se jugará en el estadio La Pedrera de San Luis el miércoles 17 de septiembre.

El duelo entre el “Pirata” y la “Lepra” por los cuartos del torneo se llevará a cabo desde las 18.

El equipo de Ricardo Zielinski llegó a esta instancia de la copa tras eliminar a Independiente en el Gigante de Arroyito por 2-0 en la ronda anterior.

Por su parte, Newell´s eliminó a Atlético Tucumán por 3-2 en los octavos de final de la copa.

El ganador enfrentará al vencedor del duelo entre Argentinos Juniors y Lanús que jugarán el 8 de septiembre.