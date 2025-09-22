Newell’s visita a Belgrano tras la eliminación en Copa Argentina

Este lunes, desde las 21, el Gigante de Alberdi volverá a vestirse de fiesta con un duelo clave por la novena fecha de la Liga Profesional. Belgrano recibirá a Newell’s en Córdoba, en un choque que se presenta con sabor a revancha tras el reciente cruce por la Copa Argentina.

La Lepra llega golpeada anímicamente luego de la eliminación sufrida en San Luis, donde el Pirata lo dejó afuera de las semifinales. Con apenas unos días de diferencia, el equipo rosarino intentará cambiar la imagen y levantar en el torneo doméstico frente al mismo rival que lo dejó sin uno de sus grandes objetivos del año.

Por el lado del conjunto cordobés, el desafío será ratificar lo hecho en la Copa y sostener su buen momento en Alberdi, donde se hace fuerte con el apoyo de su gente. La localía será una carta importante para los dirigidos por Guillermo Farré, que quieren seguir sumando protagonismo en la Liga Profesional.

El encuentro será arbitrado por Daniel Zamora y podrá seguirse desde las 19 por Estadio 3 de Cadena 3 Rosario, con toda la previa, el relato y el análisis de un choque que promete emociones fuertes.