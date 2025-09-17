Newell's empata ante Belgrano un partido intenso en San Luis

Newell´s y Belgrano de Córdoba se medirán este miércoles por un lugar en las semifinales de la Copa Argentina, instancia en la que ya espera Argentinos Juniors, que viene de eliminar a Lanús.

El partido, que se lleva a cabo en el Estadio La Pedrera de San Luis, comienza a las 18. (Desde las 16) Transmite Estadio 3 por Cadena 3 Rosario (FM 100.1), Cadena3.com, Youtube y app.

Newell´s viene teniendo una muy buena actuación en esta Copa Argentina, en la que eliminó por penales en el debut a Kimberley de Mar del Plata, mientras que luego derrotó a Defensa y Justicia (2-0) y Atlético Tucumán (3-2) en un verdadero partidazo.

Esta es la segunda vez que el equipo rosarino disputa los cuartos de final de la Copa Argentina. El único antecedente de “La Lepra” en esta instancia se dio en el 2018, año en el que fue eliminado por su clásico rival, Rosario Central.

Pese al buen andar en esta Copa Argentina, los dirigidos por Cristian “Ogro” Fabbiani atraviesan un complicado momento en el Torneo Clausura, donde ocupan la novena posición y no estarían clasificando a los playoffs. No obstante, viene de volver a ganar en casa y fue una buena inyección anímica.

Del otro lado estará Belgrano de Córdoba, que se metió entre los ocho mejores producto de los buenos triunfos ante Real Pilar (3-1), Defensores de Belgrano (3-2) e Independiente (2-0).

Los dirigidos por Ricardo Zielinski quieren repetir su mejor actuación histórica en esta competición, que fueron las semifinales alcanzadas en la edición 2016, donde perdieron con Rosario Central por 2-0.

El conjunto cordobés también tuvo un discreto comienzo en el Torneo Clausura, donde solo sumó nueve puntos en las primeras ocho fechas y ya acumula cuatro partidos sin ganar.

El ganador de este enfrentamiento se cruzará en las semifinales con Argentinos Juniors, que viene de imponerse por 1-0 sobre Lanús.

