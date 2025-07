Los visitantes, Tapia y la autoridad en la AFA

Por Claudio Giglioni

En el fútbol argentino, ser presidente no es lo mismo que ejercer la presidencia. La autoridad no se firma en un acta ni se hereda: se construye. Y hoy, con aciertos y errores, hay que reconocerlo: Claudio "Chiqui" Tapia manda. Tiene el poder real en la AFA.

Hay presidentes que figuran, pero no gobiernan. Le pasó a Alberto Fernández en la política nacional. Le pasó a Raúl Broglia en Rosario Central, cuando compartía decisiones con Carloni o Ceffarati. No basta con la firma ni con la banda: hace falta que los demás crean, aunque no lo digan, que el que está al frente es el que decide. Y en el caso de Tapia, eso está claro.

¿Cómo se mide la autoridad? No cuando alguien impone, sino cuando el resto acata, respeta y defiende sin que se lo pidan. Tapia dice que vuelven los visitantes al fútbol argentino y, automáticamente, salen todos a bancar la movida. Incluso quienes hace dos semanas murmuraban por lo bajo que era inviable. Presidentes de clubes que juraban que no había logística, que no daban los números, que era un riesgo. Hoy, esos mismos, se alinean sin chistar. Eso es poder.

¿Es bueno o malo? Depende. No es malo que haya alguien con autoridad real. Lo preocupante es que nadie se anime a disentir públicamente. No porque Tapia persiga o castigue –no hay pruebas de eso– sino porque el fútbol argentino funciona con un verticalismo que disuelve el debate. Nadie cuestiona, nadie mejora una idea. Todos repiten.

La vuelta del público visitante es, en principio, una buena noticia. Córdoba hace rato que lo permite. Hay provincias que lo gestionan con éxito. Y Tapia ya lo había anticipado en una entrevista informal con Pedro Rosemblat. Lo dijo, y después lo hizo. Algo que no es tan común en este país.

Hoy la decisión ya está tomada. La intención es clara. Y es posible que funcione. Pero más allá del contenido, lo que sorprende –y merece análisis– es el cómo. En un ambiente donde tantas veces reina la anarquía, en AFA hay un presidente con poder. Y no porque lo diga el estatuto: porque lo demuestra en cada decisión.

Lo que falta, y sería deseable, es el contrapunto. Que no todo sea “sí, señor”. Que se escuchen voces distintas. Que el consenso no sea un acto reflejo sino un resultado del diálogo. Porque incluso las buenas ideas pueden ser mejores si se debaten. Y porque toda autoridad, para ser sana, necesita ser puesta a prueba.

Mientras tanto, en la AFA, manda Tapia. Y lo hace con autoridad. La diferencia, hoy por hoy, entre figurar y gobernar.