Holan y el amor canalla por Russo: "Me conmovió mucho ese recibimiento"

El entrenador de Rosario Central, Ariel Holan, celebró su cumpleaños en un ambiente familiar y deportivo, aunque lamentó no haber logrado una victoria en el partido contra Boca. "Hubiera sido más lindo ganar el partido, pero muy contento de sorpresa, vinieron los nietos, mis hijas y mi hermana con mi cuñado y mi sobrino", comentó Holan sobre su celebración.

En cuanto al rendimiento de su equipo, en Siempre Juntos, por Cadena 3 Rosario, Holan expresó: "Con Boca, que es un equipo duro, creo que fue un muy buen partido. En el primer tiempo hicimos un gran partido, pero en el segundo tiempo nos costó un poco encontrar a Battaglia y a Paredes". El técnico destacó el esfuerzo de sus jugadores, aunque reconoció que el desgaste físico fue un factor en el desarrollo del juego.

Sobre el rendimiento de sus futbolistas, Holan señaló: "No tener a Véliz al 100% de entrada también fue importante para la contundencia que podríamos haber tenido en el primer tiempo". A pesar de las dificultades, se mostró conforme con el rendimiento general del equipo y destacó la importancia de ajustar el sistema defensivo para los próximos partidos.

Holan también reflexionó sobre el homenaje que los hinchas brindaron a Miguel Russo, exentrenador del club. "Me conmovió mucho ese recibimiento; esto es una caricia al alma y una inyección mejor que cualquier otra", expresó el técnico, resaltando el sentido humano que el fútbol puede ofrecer.

Finalmente, Holan se mostró optimista respecto a los objetivos del equipo: "Creo que sí, pero también debemos tener los pies sobre la tierra y crecer mucho como equipo". El entrenador enfatizó la necesidad de continuar trabajando para mejorar y alcanzar los objetivos en la competición.

Entrevista de Alberto Lotuf.