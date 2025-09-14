Central y Boca empataron en Rosario con un gol asombroso del “Fideo” Di María

Boca igualó este domingo como visitante por 1-1 frente a Rosario Central, en un partido correspondiente a la octava fecha del Torneo Clausura 2025, llevado a cabo en el estadio "Gigante de Arroyito".

Rodrigo Battaglia abrió el marcador para el conjunto "xeneize", a los 20 minutos del primer tiempo, mientras que Ángel Di María convirtió un gol olímpico, a los 24 del mismo período, para empatar el duelo.

Con este resultado, los dirigidos por Miguel Ángel Russo alcanzaron la tercera posición de la Zona A del campeonato local con 13 puntos (a dos de los líderes Unión de Santa Fe y Barracas Central). Sin embargo, dejaron pasar una gran oportunidad de alejarse en la tabla anual y en la lucha por entrar a la próxima edición de la Copa Libertadores tras la derrota de Argentinos Juniors frente a Instituto por 2-0.

Resumen del partido

Ahora, el elenco azul y oro recibirá a Central Córdoba de Santiago del Estero, el próximo domingo desde las 21.15 en "La Bombonera", por la novena fecha del Torneo Clausura.

Por su parte, el cuadro comandado por Ariel Holan quedó en la sexta plaza de la Zona B con 11 puntos y todavía no conoció la derrota en el actual certamen. El domingo 21 de septiembre deberá medirse como local ante Talleres, a partir de las 19.

Transmisión de Cadena 3:

