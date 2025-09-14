En vivo

Show de Gigantes

Emanuel Anezín

Argentina

En vivo

La Cadena del Gol

Tigre vs. Talleres

Argentina

En vivo

Show de Gigantes

Emanuel Anezín

Rosario

En vivo

Maratón de lentos

Música

En vivo

Chau Domingo

Agostina Brunetti

En vivo

Volviéndonos normales

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

La Cadena del Gol

Central y Boca empataron en Rosario con un gol asombroso del “Fideo” Di María

Fue 1-1 en el “Gigante de Arroyito”. Battaglia abrió la cuenta para “El Xeneize”. El ídolo del “Canalla”, con un tanto olímpico, niveló el marcador. El equipo de Russo no pudo subirse a la cima del Grupo A. 

14/09/2025 | 19:30Redacción Cadena 3

FOTO: "El Fideo" convirtió un gol extraordinario que hizo delirar al "Gigante de Arroyito".

FOTO: Cómo ver en vivo Rosario Central vs Boca: horario y formaciones

Boca igualó este domingo como visitante por 1-1 frente a Rosario Central, en un partido correspondiente a la octava fecha del Torneo Clausura 2025, llevado a cabo en el estadio "Gigante de Arroyito".

Rodrigo Battaglia abrió el marcador para el conjunto "xeneize", a los 20 minutos del primer tiempo, mientras que Ángel Di María convirtió un gol olímpico, a los 24 del mismo período, para empatar el duelo.

Con este resultado, los dirigidos por Miguel Ángel Russo alcanzaron la tercera posición de la Zona A del campeonato local con 13 puntos (a dos de los líderes Unión de Santa Fe y Barracas Central). Sin embargo, dejaron pasar una gran oportunidad de alejarse en la tabla anual y en la lucha por entrar a la próxima edición de la Copa Libertadores tras la derrota de Argentinos Juniors frente a Instituto por 2-0.

Resumen del partido

/Inicio Código Embebido//Fin Código Embebido/

Ahora, el elenco azul y oro recibirá a Central Córdoba de Santiago del Estero, el próximo domingo desde las 21.15 en "La Bombonera", por la novena fecha del Torneo Clausura.

Por su parte, el cuadro comandado por Ariel Holan quedó en la sexta plaza de la Zona B con 11 puntos y todavía no conoció la derrota en el actual certamen. El domingo 21 de septiembre deberá medirse como local ante Talleres, a partir de las 19.

Transmisión de Cadena 3:

/Inicio Código Embebido//Fin Código Embebido/

.


[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Deportes

Podcast

Fórmula 1

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Contame una historia

Podcast

Al diván

Podcast

El dato Basterra

Podcast

Talleres

Podcast

Belgrano

Podcast

Instituto

Podcast

River Plate

Podcast

Boca Juniors

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho