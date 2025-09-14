Video: el golazo olímpico de Di María ante Boca que hizo delirar al estadio

FOTO: "El Fideo" festeja un tanto de una calidad extraordinaria.

Rosario Central recibe este domingo a Boca en el marco de la octava fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol en un partido especial por el encuentro de los campeones del mundo Ángel Di María y Leandro Paredes, y uno de ellos se encargó de dejar su sello con un golazo.

Tras el 1-0 de Rodrigo Battaglia, “Fideo” se encargó de marcar el empate, pero no de cualquier manera: con un golazo olímpico.

Como ya había hecho en el Benfica, el rosarino le dio con mucha rosca el tiro de esquina y la pelota se le metió a Leandro Brey.

¡¡¡¡TREMENDO GOLAZO OLÍMPICO DE ANGEL DI MARÍA!!!!!! QUE GOLAZO HICISTE FIDEO!!!! ?????



Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max ?? #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/lx7gjmozSK — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 14, 2025

