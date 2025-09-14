Video: el golazo olímpico de Di María ante Boca que hizo delirar al estadio
“El Fideo” puso el 1-1 parcial de Rosario Central con una perla para ver una y mil veces.
14/09/2025 | 18:30Redacción Cadena 3
FOTO: "El Fideo" festeja un tanto de una calidad extraordinaria.
Rosario Central recibe este domingo a Boca en el marco de la octava fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol en un partido especial por el encuentro de los campeones del mundo Ángel Di María y Leandro Paredes, y uno de ellos se encargó de dejar su sello con un golazo.
Tras el 1-0 de Rodrigo Battaglia, “Fideo” se encargó de marcar el empate, pero no de cualquier manera: con un golazo olímpico.
Como ya había hecho en el Benfica, el rosarino le dio con mucha rosca el tiro de esquina y la pelota se le metió a Leandro Brey.
/Inicio Código Embebido/
¡¡¡¡TREMENDO GOLAZO OLÍMPICO DE ANGEL DI MARÍA!!!!!! QUE GOLAZO HICISTE FIDEO!!!! ?????— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 14, 2025
Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max ?? #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/lx7gjmozSK
/Fin Código Embebido/
.
Lectura rápida
¿Qué hizo Ángel Di María en el partido? Marcó un golazo olímpico que empató el encuentro.
¿Qué resultado tenía el partido antes del gol? El encuentro estaba 1-0 a favor de Boca.
¿Quién fue el autor del primer gol del partido? El primer gol fue de Rodrigo Battaglia.
¿En qué competencia se disputa el partido? En la fecha 8 del Torneo Clausura 2025.
¿Qué característica tuvo el gol de Di María? Fue un gol olímpico que sorprendió al arquero rival.
[Fuente: Noticias Argentinas]