La Cadena del Gol

Emotivo abrazo de los campeones del mundo Ángel Di María y Leandro Paredes

La figura de Rosario Central y el volante de mayor jerarquía de Boca se reencontraron en el "Gigante de Arroyito". 

14/09/2025 | 19:05Redacción Cadena 3

FOTO: El reencuentro de Ángel Di María y Leandro Paredes.

Rosario Central recibe este domingo a Boca en el marco de la fecha 8 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol en un partido especial por el encuentro de los campeones del mundo Ángel Di María y Leandro Paredes.

Los campeones del mundo con la selección argentina, que coincidieron algunos años en el PSG francés, vivieron un sentido reencuentro en el túnel, donde se los pudo ver a los abrazos.

La parte llamativa fue que, a juzgar por la reacción de “Fideo”, al parecer las hijas Pía y Mía no parecían querer saludar al referente del “Xeneize”.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió entre Di María y Paredes? Se reencontraron y se abrazaron en un partido entre Rosario Central y Boca.

¿Quiénes son las figuras involucradas? Ángel Di María y Leandro Paredes, campeones del mundo con la Selección Argentina.

¿Dónde tuvo lugar el encuentro? En el estadio de Rosario Central.

¿Cuándo sucedió el evento? El domingo 14 de septiembre de 2025.

¿Cuál fue la reacción de las hijas de Di María? No parecieron querer saludar a Paredes durante el reencuentro.

[Fuente: Noticias Argentinas]

