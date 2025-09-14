Emotivo abrazo de los campeones del mundo Ángel Di María y Leandro Paredes

Rosario Central recibe este domingo a Boca en el marco de la fecha 8 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol en un partido especial por el encuentro de los campeones del mundo Ángel Di María y Leandro Paredes.

Los campeones del mundo con la selección argentina, que coincidieron algunos años en el PSG francés, vivieron un sentido reencuentro en el túnel, donde se los pudo ver a los abrazos.

La parte llamativa fue que, a juzgar por la reacción de “Fideo”, al parecer las hijas Pía y Mía no parecían querer saludar al referente del “Xeneize”.