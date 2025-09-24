Crisis en Newell's: reclamo frente al club aun sin fecha de elecciones

La situación institucional en Newell’s Old Boys atraviesa un momento delicado. Este miércoles por la tarde, un nutrido grupo de hinchas y socios se congregó en las puertas del club para exigir el adelantamiento de las elecciones, en medio de una creciente presión sobre la dirigencia encabezada por el presidente Ignacio Astore.

La convocatoria fue impulsada por agrupaciones opositoras, entre ellas el grupo Autoconvocados.Uno de los manifestantes, identificado como Santiago, dialogó con el móvil Cadena 3 Rosario durante la protesta y expresó el sentir de muchos de los presentes: “Venimos muy golpeados institucionalmente. Decidimos poner el cuerpo y convocar a los socios y socias para exigirle a la Junta Electoral que adelante las elecciones y el club pueda iniciar una nueva etapa cuanto antes”.

Estadio 3 Entrevistas. Crisis en Newells: piden que renuncie Astore y elecciones anticipadas

El reclamo central es que se habilite un proceso electoral abierto y democrático en el corto plazo. La actual conducción propuso como fecha para los comicios el 16 de noviembre, pero la oposición considera que es una maniobra dilatoria que solo agrava la situación.

“La propuesta es clara: que haya elecciones cuanto antes y que el socio pueda elegir no entre el mal menor, sino entre los mejores proyectos. Necesitamos abrir el juego a todas las agrupaciones que quieran presentar una alternativa”, añadió Santiago.

Los presentes también hicieron énfasis en la necesidad de mayor participación y transparencia en el proceso electoral.

“Fuimos un canal para que socios y socias puedan expresar su malestar. Bienvenido sea que otros grupos se hayan sumado. Para cambiar el club necesitamos de todos”, señalaron.

Sobre la viabilidad de un adelantamiento, sostuvo que es “totalmente posible y necesario”, aunque aclaró que será clave que la Junta Electoral brinde certezas sobre el cronograma oficial y los pasos formales, como la recolección de avales y la presentación de listas.

Desde los sectores críticos advierten que la situación no resiste más dilaciones y reclaman que se convoque a todas las agrupaciones para informar el “cuadro de situación” y garantizar una transición ordenada.

“Es momento de diálogo y transparencia. Lo que pedimos es que se nos convoque, que se explique el nuevo cronograma electoral y que empecemos cuanto antes a ordenar la vida institucional del club”, concluyó uno de los voceros de la manifestación.

Resolución: no hay fecha

La Comisión Electoral de Newell's Old Boys resolvió por unanimidad adelantar la fecha de las elecciones para renovar autoridades, y convocó a las agrupaciones políticas del club a una reunión que se realizará este jueves por la tarde.

Inicialmente previsto para diciembre, el proceso electoral sería reprogramado para mediados de noviembre, con el propósito de otorgar mayor margen de gestión a la futura comisión directiva, en un contexto complejo marcado por una crisis institucional y deportiva.

La resolución fue adoptada este miércoles en una reunión clave realizada en el parque Independencia, mientras en el exterior del club socios e hinchas autoconvocados se movilizaban en reclamo de cambios.

El próximo paso será lograr el consenso de las distintas agrupaciones, quienes fueron citadas formalmente para este jueves a las 18. Así lo confirmaron fuentes oficiales vinculadas a la comisión electoral.

Informe de Agostina Menghetti.