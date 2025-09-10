En vivo

Espectáculos

Vuelve "La Voz Argentina" con una nueva etapa: a qué hora y cómo ver en vivo

El concurso musical de Telefe estuvo varias noches sin aire por diversos motivos, pero regresa este miércoles.

10/09/2025 | 20:57Redacción Cadena 3

FOTO: Vuelve La Voz Argentina con una nueva etapa: a qué hora y cómo ver en vivo

Después de un fin de semana sin emisiones, "La Voz Argentina" regresó a la pantalla este lunes con el último “Primer Round” y, con el martes suspendido, vuelve este miércoles con la nueva etapa.

A pesar de la interrupción en su programación, que generó malestar entre los fans, el programa continúa en su camino hacia la gran final.

La producción de Telefe retoma el ciclo en su horario habitual de 21.45 este lunes, con el “Segundo Round”, manteniendo el formato a través del cual los jurados continúan afinando.

Cómo ver en vivo La Voz Argentina

El reality podrá seguirse en vivo por la pantalla de Telefe, y los servicios de streaming Telecentro Play, Flow y DGO. También se puede seguir en MiTelefe.

Lectura rápida

¿Qué programa regresó a la pantalla? La Voz Argentina.

¿Cuándo regresa? Regresó este miércoles, después de una pausa.

¿Dónde se puede ver? Se puede ver en Telefe y servicios de streaming.

¿Qué sucedió antes de su regreso? Estuvo varias noches sin aire, generando malestar entre los fans.

¿A qué hora se emite? Se emite en su horario habitual de 21.45.

[Fuente: Noticias Argentinas]

