Susana Giménez estalló contra Graciela Alfano: "Me trató de matar con brujerías"

La noche del viernes se convirtió en un campo de batalla mediático cuando Susana Giménez, en una explosiva comunicación telefónica con el programa LAM (América TV), arremetió con duras acusaciones contra Graciela Alfano, desatando un escándalo que dejó atónitos al conductor Ángel de Brito y a las panelistas del programa.

Lo que comenzó como una disputa por un tapado de lujo terminó revelando una enemistad de décadas, con declaraciones que incluyeron insultos, acusaciones de brujería y cuestionamientos al talento de Alfano.

El conflicto estalló cuando Alfano afirmó que el tapado que María Julia Alsogaray lució en una tapa de la revista Noticias le pertenecía, algo que Giménez desmintió categóricamente. “Mentirosa patológica, loca de mierda”, lanzó la diva, visiblemente indignada, mientras enumeraba las supuestas falsedades que Alfano habría propagado a lo largo de los años. “Me trató de matar, me hizo brujerías, pero no lo logró porque no tiene talento”, aseguró, sorprendiendo a todos con la mención de prácticas de magia negra.

Giménez también desmintió una versión de Alfano que aseguraba que Susana la había echado de un restaurante en Miami. “¿Mirá si te voy a pedir disculpas? ¿Pero está loca esta mina?”, exclamó, relatando que el incidente ocurrió durante una cena por el cumpleaños del productor Federico Hoffman, en la que estaba acompañada por Gustavo Yankelevich, la madre y la hermana de Lionel Messi.

Según Susana, Alfano se acercó a presentarle a su novio, y ella, lejos de echarla, fue educada: “Le dije ‘que te vaya bien, que seas feliz’. Después salió con que yo la hice echar. ¡Me cansó!”.

"Susana":

"Susana":

Por los comentarios de Susana Giménez contra Graciela Alfano en #LAM

La diva no escatimó en críticas, acusando a Alfano de envidiarla siempre y cuestionando su trayectoria. “Habla de una carrera de 40 años, ¿qué carrera? No llegó porque no tiene talento”, disparó, mientras aclaraba que nunca fueron amigas. “No hables más de mí, te lo pido por favor. Siempre me envidió”, añadió, dejando en claro que su paciencia se había agotado.

Ángel de Brito, sorprendido por la vehemencia de Susana, intentó indagar más sobre las acusaciones de brujería, pero la conductora prefirió no profundizar en el tema. “Yo nunca hablé de esto, ni de las brujerías, de todo ese horror”, afirmó, justificando su reacción: “Me calentó todo esto, nunca hago esto, pero me hartó”.

