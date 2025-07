La insólita pelea entre Graciela Alfano y Susana Giménez por el icónico tapado

Hace unos días, Graciela Alfano contó en Puro Show que el tapado que usó María Julia Alsogaray para posar en la tapa de la revista Noticias era suyo.

Sin embargo, Susana Giménez dijo en LAM que eso no era cierto: “A mí me interesa decir que la piel de la tapa de Noticias es mi tapado, no era de Alfano. Es mío y de Graciela Borges y ella no estaba ahí”.

Pero Alfano se ofendió e insistió en que se trataba de su tapado: “Susana, después no me vengas a llamar para pedirme disculpas como hiciste con el restaurante en Miami que dijiste que no querías que vaya, fui igual y no me saludaste. ¿No era más fácil levantar el teléfono y preguntarme? Y yo te cuento la verdad”.

Entonces 'Grace' contó cómo fue que le habría prestado el tapado a María Julia: “En ese momento me llaman de la peletería y me dicen que van a hacer una producción con María Julia, si me molestaba que usen uno de mis tapados. Está más marroncito en la foto, pero es mi tapado. María Julia misma me dijo ‘me dijeron que me puse tu tapado’. Ella era la ingeniera con su rodetito y de pronto se convirtió en una sex symbol y le encantaba”.

Muy enojada con Susana, agregó: “Cada uno actúa como es. Cuando tenés ganas de hablar mal de alguien y despotricar, lo hacés. ¿No será que prestó el tapado para la serie? Yo esperaba no estar, pero lamentablemente estoy en todos lados porque soy la columna vertebral del espectáculo de los argentinos”.

La última en dar su palabra fue Graciela Borges, que apoyó a Susana Giménez y confirmó que se utilizaron dos tapados, que les pertenecían a ellas: “Fuimos a esquiar Susana y yo a Las Leñas. Llegó María Julia y usaron para las fotos uno negro de Susana y el beige mío. Cuando bajamos de esquiar vimos que estaban haciendo fotos con nuestros tapados. El de Susana era un zorro negro”.