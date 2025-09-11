Sofía Gala relató la experiencia de interpretar a Moria Casán en su propio parto

Aunque la misma Sofía Gala aclara constantemente que la serie de su mamá se basa en hechos ficcionados, varios curiosos aguardan a que el estreno ponga a la intérprete en la piel de Moria Casán en momentos como el parto o bien el enamoramiento de Mario Castiglione.

En diálogo con la periodista EstefanÍa Lisi y en el marco de la previa al estreno de la obra “Viuda e hijas”, la actriz reveló cómo será interpretar a “La One” durante su embarazo y hasta el parto de la misma Gala y lo definió como “terapia paga”.

“Para mí es una situación muy metafísica casi y muy única, no sé si alguna vez pasó en la historia, que alguien haga de su madre, se enamore de su padre y se tenga a una misma. Es casi terapia paga porque la terapia es atravesarlo”, consideró la actriz.

Asimismo, señaló que está “muy contenta” por ser parte del ciclo: “Me siento privilegiada de poder atravesar esto, más allá de representar al ícono que es mi madre, ficcionar algo de mi vida, de cuando comienzo a existir, el porqué y hasta el encuentro de mis padres”.

No obstante, advirtió: “Siempre a tener en cuenta que esto es una ficción, más allá de que esté adaptada a la vida de mi mamá. Son hechos ficcionados, adaptados a Moria, pero esto no es un documental y por eso somos tres actrices tan distintas entre sí”.

“El yeite de no hacer tanto la imitación, sino que cada una encuentre la esencia en ella misma y la energía de Moria. Si quisiera que la imiten, hubiera elegido a imitadoras. Igual, hay algo que te instala a Moria, hay una monstra que tiene que salir de adentro tuyo”, añadió.

Respecto al proyecto que la pondrá en la mira junto a Griselda Siciliani y Cecilia Roth, concluyó: “Moria actúa también en la serie, entonces la real está. El proyecto busca encontrar una capa más profunda y dual porque a ella se la conoce”.