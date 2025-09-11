En vivo

Viva la Radio

Raúl y Geo

Argentina

En vivo

Viva la Radio

Lucas Correa

Rosario

En vivo

Viva la Radio Santa Fe

Pipy Rivero

Santa Fe

En vivo

Fire Time Recargado

Ushuaia

En vivo

Horario corrido

Flavia Dellamaggiore

En vivo

Vuelta popular

Celeste Pereyra

En vivo

Lista manija

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Espectáculos

Sofía Gala relató la experiencia de interpretar a Moria Casán en su propio parto

La intérprete se pondrá en el papel de su mamá gracias a la serie autobiográfica que relatará la vida de “La One”.

11/09/2025 | 16:35Redacción Cadena 3

FOTO: “Metafísica” Sofía Gala reveló cómo es interpretar a Moria Casán, incluso, en su propio parto

Aunque la misma Sofía Gala aclara constantemente que la serie de su mamá se basa en hechos ficcionados, varios curiosos aguardan a que el estreno ponga a la intérprete en la piel de Moria Casán en momentos como el parto o bien el enamoramiento de Mario Castiglione.

En diálogo con la periodista EstefanÍa Lisi y en el marco de la previa al estreno de la obra “Viuda e hijas”, la actriz reveló cómo será interpretar a “La One” durante su embarazo y hasta el parto de la misma Gala y lo definió como “terapia paga”.

“Para mí es una situación muy metafísica casi y muy única, no sé si alguna vez pasó en la historia, que alguien haga de su madre, se enamore de su padre y se tenga a una misma. Es casi terapia paga porque la terapia es atravesarlo”, consideró la actriz.

Asimismo, señaló que está “muy contenta” por ser parte del ciclo: “Me siento privilegiada de poder atravesar esto, más allá de representar al ícono que es mi madre, ficcionar algo de mi vida, de cuando comienzo a existir, el porqué y hasta el encuentro de mis padres”.

No obstante, advirtió: “Siempre a tener en cuenta que esto es una ficción, más allá de que esté adaptada a la vida de mi mamá. Son hechos ficcionados, adaptados a Moria, pero esto no es un documental y por eso somos tres actrices tan distintas entre sí”.

“El yeite de no hacer tanto la imitación, sino que cada una encuentre la esencia en ella misma y la energía de Moria. Si quisiera que la imiten, hubiera elegido a imitadoras. Igual, hay algo que te instala a Moria, hay una monstra que tiene que salir de adentro tuyo”, añadió.

Respecto al proyecto que la pondrá en la mira junto a Griselda Siciliani y Cecilia Roth, concluyó: “Moria actúa también en la serie, entonces la real está. El proyecto busca encontrar una capa más profunda y dual porque a ella se la conoce”.

Lectura rápida

¿Quién interpreta a Moria Casán? Sofía Gala es la actriz que asumirá el rol de su madre en la serie autobiográfica.

¿Qué define la experiencia de interpretar a su madre? La actriz lo califica como “terapia paga”, una situación metafísica.

¿Por qué se sostiene que es ficción? Gala aclara que son hechos ficcionados, no un documental, aunque adaptados a la vida de Moria.

¿Con quiénes comparte el elenco? Junto a Griselda Siciliani y Cecilia Roth, en el ciclo donde también actúa Moria.

¿Qué busca el proyecto? Profundizar en la vida de Moria Casán, mostrando capas más profundas y duales.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Espectáculos

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho