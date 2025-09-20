Sabrina Rojas criticó a Luciano Castro y Griselda Siciliani: qué dijo
La actriz apuntó contra su ex pareja y luego culpó a los medios de comunicación por el tipo de réplicas sobre sus declaraciones.
20/09/2025 | 10:51Redacción Cadena 3
FOTO: “El típico narcisista”: Sabrina Rojas y un nuevo palito para Griselda Siciliani y Luciano Castro
Sabrina Rojas suele “tirar palitos” contra su ex pareja y padre de sus hijos, Luciano Castro, y su novia actual, la actriz Griselda Siciliani, incluso gran parte de sus indirectas con nombre y apellido tienen lugar en el ciclo que conduce, sin embargo acusó a la prensa de ser “los típicos narcisistas”.
Rojas no sólo acusó a Castro de varios hechos de infidelidad, sino que suele apuntar contra Siciliani por el mismo conflicto en reiteradas ocasiones, tal es así que en una entrevista a Álvaro Navia, el cómico se refirió a su mujer, Vanina Escudero: “No le quería decir nada porque ella estaba en pareja” y la conductora acotó: “¡Qué Siciliani que sos!”.
Pero al ser consultada, Rojas respondió: “Me mata porque es como el típico narcisista que da vuelta las cosas y te culpa, pero en realidad son los medios. Hago un programa diario hace un año y medio. A veces pasan dos meses que no nombro a nadie y no lo levantan, pero el día que hago un chiste al pasar es nota”.
“La obsesión la tienen los medios. Hablo mil pelotudeces en el programa y critico cosas con muchísima maldad y nada, pero el día que la nombré resonó como si hubiera dicho no sé qué”, continuó la modelo y concluyó sobre su ex vínculo: “No tengo más nada que sanar”.
Lectura rápida
¿Quién realizó comentarios sobre Griselda Siciliani y Luciano Castro?
Sabrina Rojas hizo declaraciones apuntando contra su ex pareja y su actual novia.
¿Dónde se expresaron estas opiniones?
En el programa que conduce Sabrina Rojas, donde se mencionaron nombres y situaciones específicas.
¿Qué criticó Rojas sobre los medios?
Rojas acusó a los medios de ser “narcisistas” por amplificar sus comentarios y seleccionar cuál parte sería noticia.
¿Cómo describió Rojas su vínculo con Castro?
La actriz mencionó que ya no tiene nada que sanar respecto a su anterior relación con Luciano Castro.
¿Quiénes fueron mencionados en la conversación?
Se nombró a Griselda Siciliani y Luciano Castro como parte del conflicto, entre otras personas del entorno.
[Fuente: Noticias Argentinas]