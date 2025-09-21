Rocío Marengo habló de su embarazo: “Estoy ansiosa, soy primeriza y todo es incertidumbre”

Rocío Marengo atravesó uno de los momentos más significativos de su vida, su primer embarazo. Entrevistada en el programa radial Pasa Montagna, conducido por Pablo Montagna, la artista se mostró emocionada y compartió cómo vivió este proceso tan esperado y cargado de emociones.

“Estoy ansiosa por mi embarazo, soy primeriza y todo es incertidumbre”, confesó Rocío. En diálogo con el equipo del programa, expresó también que se sintió contenida y feliz. “Fue una búsqueda muy deseada. Me siento querida, estoy en un momento lindo”.

La actriz, que durante años fue noticia por su lucha personal por convertirse en madre, reflexionó sobre el recorrido que la llevó hasta este presente tan especial. “No fue fácil acompañarme muchos meses y años en un camino cuesta arriba”, dijo, reconociendo las dificultades que atravesó y afianzó la importancia de valorar lo que no tiene precio, como la salud. “Hay cosas que no podemos comprar y hay que valorar. La salud lo es todo”, agregó.

Uno de los momentos más emotivos de la charla fue cuando habló del vínculo con su bebé y de la conexión que sintió desde el primer momento. “Lo que pasó con el bebito fue mágico, la gente me pregunta todos los jueves cuánto crece el bebé”, aseguró.

Marengo también se refirió a su relación de pareja y cómo este nuevo capítulo fortalece aún más ese lazo con su pareja, el empresario Eduardo Fort. “Estamos hace 12 años. La historia con mi marido necesitaba un broche, es algo que te une para toda la vida”, afirmó.

Finalmente, habló sobre cómo su historia resuena en el público. “La gente compra o no compra, te llegó o no te llegó la historia”, dijo, aludiendo a la autenticidad con la que decidió compartir esta etapa tan íntima.