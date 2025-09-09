Ricardo Darín va a ser abuelo: Úrsula Corberó y Chino Darín esperan un bebé
La actriz anunció su embarazo en redes sociales. La noticia causó gran revuelo entre sus seguidores y amigos en el medio artístico.
09/09/2025 | 14:01Redacción Cadena 3
FOTO: Chino Darín y Úrsula Corberó están juntos hace 10 años/Fotografía: Instagram
Úrsula Corberó sorprendió desde su cuenta de Instagram al hacer anuncio muy especial. La actriz española mostró su pancita de embarazada y comentó "esto no es IA".
El posteo se llenó de likes en pocos minutos y de mensajes de felicitaciones de actores españoles y también de argentinos ya que el padre del bebé es Chino Darín, el hijo de Ricardo Darín.
Úrsula Corberó y Chino Darín se conocieron en el año 2015, durante el rodaje de la serie "La embajada", de Antena 3. Desde ese momento, se volvieron inseparables.
Los actores se acompañaron en sus carreras y se respetaron en sus proyectos, inclusive cuando les tocó estar viviendo en diferentes ciudades por su trabajo. "La distancia se lleva bien, a veces se complica porque se estiran los proyectos y hace que estemos más tiempos separados, pero a mí me gusta, creo que es un incentivo para renovar la energía a la hora de verse, extrañarse un poco, tener ganas de compartir..." había explicado el actor en una entrevista.
Lectura rápida
¿Quién anunció su embarazo?
Úrsula Corberó lo hizo a través de su cuenta de Instagram.
¿Quién es el padre del bebé?
El padre es Chino Darín, hijo de Ricardo Darín.
¿Cuándo se conocieron?
La pareja se conoció en 2015 durante el rodaje de la serie "La embajada".
¿Cómo reaccionaron sus seguidores?
Recibieron muchos "likes" y mensajes de felicitaciones en redes sociales.
¿Cómo manejan la distancia?
Chino Darín comentó que llevan bien la distancia, aunque a veces complica los encuentros.
[Fuente: Noticias Argentinas]