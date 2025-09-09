En vivo

Viva la Radio

Raúl y Geo

Argentina

En vivo

Estadio 3

Claudio y Marcelo

Rosario

En vivo

Viva la Radio Santa Fe

Pipy Rivero

Santa Fe

En vivo

Horario corrido

Flavia Dellamaggiore

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Lista manija

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Espectáculos

Ricardo Darín va a ser abuelo: Úrsula Corberó y Chino Darín esperan un bebé

La actriz anunció su embarazo en redes sociales. La noticia causó gran revuelo entre sus seguidores y amigos en el medio artístico.

09/09/2025 | 14:01Redacción Cadena 3

FOTO: Chino Darín y Úrsula Corberó están juntos hace 10 años/Fotografía: Instagram

Úrsula Corberó sorprendió desde su cuenta de Instagram al hacer anuncio muy especial. La actriz española mostró su pancita de embarazada y comentó "esto no es IA".

El posteo se llenó de likes en pocos minutos y de mensajes de felicitaciones de actores españoles y también de argentinos ya que el padre del bebé es Chino Darín, el hijo de Ricardo Darín.

Úrsula Corberó y Chino Darín se conocieron en el año 2015, durante el rodaje de la serie "La embajada", de Antena 3. Desde ese momento, se volvieron inseparables.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Los actores se acompañaron en sus carreras y se respetaron en sus proyectos, inclusive cuando les tocó estar viviendo en diferentes ciudades por su trabajo. "La distancia se lleva bien, a veces se complica porque se estiran los proyectos y hace que estemos más tiempos separados, pero a mí me gusta, creo que es un incentivo para renovar la energía a la hora de verse, extrañarse un poco, tener ganas de compartir..." había explicado el actor en una entrevista.

Lectura rápida

¿Quién anunció su embarazo?
Úrsula Corberó lo hizo a través de su cuenta de Instagram.

¿Quién es el padre del bebé?
El padre es Chino Darín, hijo de Ricardo Darín.

¿Cuándo se conocieron?
La pareja se conoció en 2015 durante el rodaje de la serie "La embajada".

¿Cómo reaccionaron sus seguidores?
Recibieron muchos "likes" y mensajes de felicitaciones en redes sociales.

¿Cómo manejan la distancia?
Chino Darín comentó que llevan bien la distancia, aunque a veces complica los encuentros.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Espectáculos

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho