Ricardo Darín va a ser abuelo: Úrsula Corberó y Chino Darín esperan un bebé

Úrsula Corberó sorprendió desde su cuenta de Instagram al hacer anuncio muy especial. La actriz española mostró su pancita de embarazada y comentó "esto no es IA".

El posteo se llenó de likes en pocos minutos y de mensajes de felicitaciones de actores españoles y también de argentinos ya que el padre del bebé es Chino Darín, el hijo de Ricardo Darín.

Úrsula Corberó y Chino Darín se conocieron en el año 2015, durante el rodaje de la serie "La embajada", de Antena 3. Desde ese momento, se volvieron inseparables.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Los actores se acompañaron en sus carreras y se respetaron en sus proyectos, inclusive cuando les tocó estar viviendo en diferentes ciudades por su trabajo. "La distancia se lleva bien, a veces se complica porque se estiran los proyectos y hace que estemos más tiempos separados, pero a mí me gusta, creo que es un incentivo para renovar la energía a la hora de verse, extrañarse un poco, tener ganas de compartir..." había explicado el actor en una entrevista.